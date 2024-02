Nesta quarta-feira (14), o Red Bull Bragantino recebe a Ponte Preta no Estádio Nabi Abi Chedid, localizado na cidade de Bragança Paulista. O confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista acontecerá às 21h30 (horário de Brasília).

Disputa equilibrada

Ambas as equipes têm três vitórias no Paulistão e buscam a quarta neste confronto. A Ponte Preta tem um bom retrospecto, é vice-líder do Grupo B, enquanto o Bragantino teve algumas dificuldades, mas continua líder do Grupo C.

A Macaca venceu três dos últimos cinco jogos, sendo estas vitórias contra o São Paulo, no Morumbi, contra o Botafogo-SP no Estádio Santa Cruz/Arena Nicknet e no Canindé, contra a Portuguesa. Empatou também contra a Inter de Limeira e o São Bernardo jogando no Estádio Moisés Lucarelli.

Já o Bragantino vem de uma sequência variada, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco confrontos. Derrotou as equipes Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, e o Santo André, atual lanterna da competição, no Ramalhão.

Os empates aconteceram na casa do Red Bull, contra o São Bernardo e Botafogo-SP. A derrota também foi em Bragança, contra o atual campeão paulista Palmeiras.

Retrospecto

O RB Bragantino e a Ponte Preta já se enfrentaram em 38 confrontos. O retrospecto das equipes é bem equilibrado, com cada time tendo vencido 14 jogos, além de 10 empates.

Confira os últimos cinco jogos

RB Bragantino 1 (2) a 1 (4) Ponte Preta - Campeonato Paulista A1 2021

RB Bragantino 2 a 0 Ponte Preta - Campeonato Paulista A1 2021

Ponte Preta 1 a 2 RB Bragantino - Campeonato Paulista A1 2020

Ponte Preta 1 a 1 RB Bragantino - Campeonato Brasileiro Série B 2019

RB Bragantino 2 a 1 Ponte Preta - Campeonato Brasileiro Série B 2019

Arbitragem

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Denis Matheus Afonso Ferreira

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino: Cleiton; Hurtado, Léo Ortiz, Douglas Mendes e Juninho Capixaba; Jadsom, Gustavinho e Lucas Evangelista; Vitinho, Talisson e Eduardo Sasha.

Treinador: Pedro Caixinha.

Ponte Preta: Pedro Rocha, Luís Haquin, Castro (Edson) e Nilson Júnior; Igor Inocêncio, Emerson Santos, Ramon Carvalho, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias (Jeh) e Gabriel Novaes (Renato).

Treinador: João Brigatti.

Red Bull Bragantino: Eduardo Santos, Luan Cândido Matheus, Fernandes e Nathan Camargo.

Ponte Preta: Luiz Felipe.