Após vitória contra o Volta Redonda, válida pelo Campeonato Carioca, a equipe do Vasco desembarcou nesta segunda-feira em Itajaí, Santa Catarina, para a partida contra o Marcílio Dias, na primeira fase da Copa do Brasil. A equipe foi recebida com festa por parte dos torcedores na porta do hotel onde estão hospedados.

Na primeira fase da competição, os confrontos são decididos em jogo único. O melhor ranqueado pela CBF visita o de ranking menor e tem a vantagem do empate para avançar.

Payet fora da estreia

O francês Dimitri Payet é desfalque certo do Vasco para a partida. O meia precisou ficar de fora após sofrer com um quadro viral. Para o lugar dele, a tendência é que Adson jogue como titular. O técnico Ramón Díaz deve promover outras três mudanças, com a entrada de Rojas na zaga, no lugar de João Victor e Rossi, no ataque, na vaga de David.

Provavel escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel e Galdames; Adson, Vegetti e Rossi. Técnico: Ramón Díaz.

Marcílio Dias chega com moral para o duelo

Com apenas três derrotas e invicto sobre seus domínios na temporada, a equipe comandada por Waguinho Dias ocupa atualmente a segunda posição do Campeonato Catarinense e chega motivado para a partida contra o Vasco. Essa é a segunda vez que o Marinheiro disputa a competição nacional. Ano passado, em sua estréia, a equipe chegou a eliminar a Chapecoense na primeira fase, mas acabou caindo em seguida para o Maringá. Para a partida contra o Vasco, o treinador Waguinho Dias afirmou que essa será a partida mais importante da História do Clube criado em 1919.

Provável escalação do Marcílio Dias: Filipe; Victor Guilherme, Sílvio, Renan Dutra e Rafael Carioca; Felipe Manoel, Airton e Gustavo Poffo; Tardelli, Wendell e Téssio Cajá. Técnico: Waguinho Dias.

A partida acontece nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina.