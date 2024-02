Depois de quatro jogos, o São Paulo volta a vencer no Campeonato Paulista. O Tricolor do Murumbi bateu a Inter de Limeira por 3 a 0 e fez o time assumir a liderança do grupo D, com 18 pontos.

Após a partida, o técnico Thiago Carpini elogiou a partida de James Rodríguez, que voltou a ser relacionado depois de pedir para rescindir o contrato e voltar atrás. O meia entrou durante o segundo tempo e participou da jogada do gol de Luciano e marcou o terceiro, no último lance do jogo.

Apesar de estar contente em contar com o colombiano novamente, o comandante pregou cautela em seu retorno e deve mantê-lo entre os suplentes nas próximas partidas

– A partir do momento que vira a chave e ele se sente feliz e importante no processo, ele volta a fazer parte do clube e é tecnicamente indiscutível – afirmou Carpini, que depois fez as ressalvas.

– Ele está num estágio físico diferente, compromete um pouco. É uma referência técnica que temos. Ele perdeu um período importante de preparação, mas ganhamos uma opção, vamos evoluir de maneira gradativa, com cautela. James jogou muito bem por 20 minutos, ele se dispôs a ajudar dentro e fora de campo. Estou muito feliz – completou o treinador.

Incômodo

O técnico são paulino também falou sobre o incômodo de ficar quatro jogos sem vencer no Paulistão, mas também falou da força do grupo tricolor.

– Claro que incomoda, mereceríamos resultados melhores em partidas anteriores, mas não aconteceu. Isso talvez nos fortaleça mais como coletivo, mostre um caminho a ser retomado. A gente voltou à nossa essência de ter um coletivo forte, competitividade nítida.

9 fora

O atacante Calleri está fora da partida contra o Palmeiras, devido à suspensão por cartões amarelos e Carpini comentou sua ausência.

– Calleri é uma perda grande, mas procuro não lamentar, mas valorizar as oportunidades. Ainda não sei o que vou fazer, conhecemos bem o rival, eles também nos conhecem. Vamos pensar com calma – afirmou.