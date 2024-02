Guarani e São Paulo empatam pelo placar de 1 a 1 no Estádio Brinco de Ouro, os gols da partida foram marcados por Calleri e Léo Santos. A primeira etapa foi altamente comandado pela equipe do São Paulo, que criou inúmeras chances claras de gol e acabou apenas convertendo uma penalidade ao seu favor.

Já na segunda etapa, os Burginos usaram o seu torcedor ao seu favor e conseguiu defender muito bem o ataque são-paulino, e ao mesmo tempo conseguindo encaixar grandes jogadas no contra-ataque, mas a igualdade prevaleceu e as equipes somam um ponto no Paulistão 2024.

Guarani faz gol nos minutos finais e empata a partida

Foto: Divulgação/Paulistão

Diante de uma sequência de resultados negativos e muita pressão da torcida, o São Paulo foi a campo tendo de voltar a vencer para que a vaga para o mata-mata não ficasse muito distante, e diante disso o comportamento dos visitantes nos primeiros minutos foi de muita pressão e quantidade alta de chances criadas, e também contando com diversas falhas defensivas da equipe Bugrina que não conseguia desempenhar dentro da partida.

Após muitas tentativas, os visitantes conseguiram achar uma boa jogada pela esquerda, e após um cruzamento feito na área, e para a infelicidade dos torcedores do Guarani, o zagueiro Léo Santos deu um carrinho em Pablo Maia dentro da área, e após análise do VAR, a penalidade foi marcada, Calleri foi para a bola e converteu, placar aberto no Brinco de Ouro.

Após o gol marcado, a equipe Bugrina conseguiu equiparar o jogo em alguns momentos, criando boas chances e levando certo perigo, apesar de os visitantes ainda estarem tendo as melhores do jogo, e perdendo diversas chances claras e pecando nas finalizações, e esse cenário foi se levando até os minutos finais.

Até que aos 46 minutos, no soar do apito, o Guarani consegue um escanteio do lado direito, que foi cobrado no miolo da área são-paulina, e após um “bate-rebate”, a bola sobra nos pés do até então “vilão” do Guarani, que foi o zagueiro Léo Santos, que cometeu a penalidade, e para se redimir, o mesmo não desperdiçou a sua chance e colocou a bola pro fundo da rede, placar empatado nos minutos finais, e os Bugrinos vão a loucura.

Guarani se segura no final e mantém o empate no placar

Foto:Divulgação/Paulistão

Na Segunda etapa as posições de protagonismo foram invertidas, se na primeira o São Paulo teve o controle do jogo, apesar do empate, os donos da casa decidiram que era hora de mandar no jogo, criando ótimas chances desde o início, e conseguindo conter o seu adversários nas escapadas no contra-ataque.

E chegando aos últimos 15 minutos, o jogo começou a ficar um pouco mais pegado, com diversas mexidas em ambas as equipes, mas o domínio bugrino era evidente, apesar de uma ótima chance criada pelo São Paulo com o atacante Welligton Rato, que explodiu na trave de Wladimir.

Mas a defesa do Guarani se encontrava bem postada e sofrendo pouco no geral, e já no acréscimos, o tricolor de Carpini via que tinha de toda a forma reagir, e foram com todas as suas forças ao ataque, e tentavam criar de todas as maneiras possíveis em busca do gol, mas assim como todo o segundo tempo, a defesa do Guarani teve um grande desempenho e conseguiu segurar o empate.

Como ficam na tabela ?

Com apenas um empate, o Guarani segue na sua luta constante contra o rebaixamento, estando ainda na última colocação do Grupo B, com 6 pontos conquistados, e estando na vice-lanterna geral da competição, estando na frente do Ituano, que possui 5 pontos.

O São Paulo com um empate vê a sua situação cada vez mais complicada ma competição, tendo em vista que possui 15 pontos conquistados e atualmente se encontra na segunda colocação do Grupo D, mas estando empatado em pontos com o terceiro colocado, São Bernardo.

Próximos Compromissos

O Bugre volta aos gramados na próxima sexta-feira (1), em que terá de enfrentar a equipe do Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, ás 18h30. O confronto marca a décima primeira rodada do Campeonato Paulista.

O Tricolor Paulista têm seu próximo duelo marcado para a próxima quarta-feira (28), em que terá de enfrentar a Inter de Limeira, no Estádio Mané Garrincha, devida a venda do mando de campo da equipe do interior. A partida será disputada ás 21h35, e será válida pela 5a Rodada do Paulistão 2024, que teve de ser adiada de sua data original.