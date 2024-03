O América-MG, com o segundo melhor aproveitamento da primeira fase do Campeonato Mineiro, tinha a vantagem de jogar por dois empates e uma vitória e derrota, pelo mesmo placar. Com a bola rolando, o Atlético-MG tomou mais a iniciativa e foi recompensado pela vitória de 2 a 0, pelo primeiro jogo da semifinal do Estadual, na Arena MRV. Com um gol a cada tempo, Paulinho e Hulk, que chegou ao 100º gol com a camisa atleticana, garantiram o triunfo.

Agora, o Galo poderá perder por um gol de diferença para se classificar para a grande final.

Galo larga na frente

O Atlético teve mais a iniciativa de chegar ao ataque e buscava os lançamentos aéreos, ainda mais por precisar do resultado positivo, por conta da vantagem do adversário. Em jogada de velocidade, Paulinho recebeu bom lançamento de Scarpa, ficou cara a cara com Dalberson, deu uma cavadinha, mas Matheus Henrique fez boa cobertura e tirou de qualquer maneira. O jogo era muito estudado e equilibrado, dando certa dificuldade para os times criarem. Apesar disso, o Galo seguia marcando presença no ataque. Paulinho cruzou da linha de fundo. Alisson estava pronto para bater de frente, mas Júlio se antecipou para realizar o corte.

Aos 27, Alisson recebeu em velocidade, saiu na frente de Marlon e chutou cruzado. A bola sai à direita do gol. Para evitar qualquer contratempo, o Alviverde montou uma linha defensiva de cinco jogadores e, mesmo assim, quase foi surpreendido, quando Paulinho foi enfiado no ataque. Ele girou para invadir a área e chutou cruzado para o fundo do gol. O assistente assinalou rapidamente o impedimento. O América ameaçou apenas na reta final. Renato Marques resolveu arriscar de longe. A bola passou com perigo por cima do gol. O jovem centroavante até que tentou servir, após boa jogada individual e rolou para trás ao invadir a área. No entanto, Matheusinho bateu de chapa e, com o gol aberto, acabou isolando.

E como diz aquele velho ditado no futebol: quem não faz, leva! Nunca falha. Arana tabelou com Hulk e cruzou rasteiro. Paulinho, que pediu na entrada da área, chegou batendo de chapa, colocando no canto esquerdo de Dalberson.

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Vantagem muda de lado

Apesar da diferença do marcador, os comandados de Cauan de Almeida procuravam manter a mesma cautela, para evitar os contragolpes do Atlético. Aos oito, Mateus Henrique chutou rasteiro. Juninho se esticou todo, tentando escorar no meio do caminho, mas a bola saiu com perigo à direita do gol. A resposta veio logo em seguida, gerando aquele suspiro para ambas torcidas, uma de alívio e outra de pena. Hulk levantou na medida para Jemerson, que cabeceou dentro da pequena área. Dalberson salvou, evitando o segundo gol.

O Galo contou com o seu principal jogador para tirar a vantagem obtida pelo América. Hulk ajeitou para a Arana, que ficou na marcação. O camisa 7 ficou com a sobra, tirou de Marlon e colocou no canto para fazer o seu 100º gol com a camisa alvinegra. Nos acréscimos, o Coelho apareceu ao ataque. Benítez arriscou de longe. Everson caiu para segurar no canto.

O que vem por aí

O segundo jogo irá ocorrer no próximo sábado (16), às 16h30 (de Brasília), na Arena Independência.