Depois de um começo de temporada conturbado e pouco convincente, responsável por ser dono de pior campanha dentre os classificados para o mata-mata do Campeonato Mineiro, o Atlético busca se firmar novamente sob comando de Felipão, agora sem muita margem para erro.

Para isso, o clube recebe o América-MG na tarde de hoje (09), às 16h30, em sua casa, na Arena MRV. O Galo já não perde faz mais de um mês, quando na ocasião, foi derrotado pelo Cruzeiro, em jogo válido pela 3° rodada.

Porém o futebol que a equipe vem apresentando mesmo com peças de qualidade no elenco, não está deixando o torcedor satisfeito. Luiz Felipe Scolari foi alvo de muitas críticas durante o campeonato.

O Atlético-MG espera cumprir com seu papel de mandante, já que a partida de hoje é só o jogo de ida. O poder de decidir em casa é do América, que manda o jogo de volta no Independência, pois somou mais pontos que o Galo na primeira fase da competição.

A equipe de Felipão já teve uma recente demonstração de como é difícil jogar contra o Coelho fora de casa. Na penúltima rodada, o América recebeu o Atlético e foi superior durante a partida inteira, o Galo só foi encontrar o gol de empate no último lance após cobrança de bola parada.

Isso ressalta a importância de um bom resultado para a equipe do Atlético, na partida de hoje.

Histórico do Clássico

A primeira partida ocorreu em 1914, onde o Atlético já demonstrou que seria amplamente dominante no confronto, goleando o Coelho pelo placar de 4 a 0.

Freguesia do Coelhão

São 293 partidas oficiais, 159 vitórias do Galo com 515 gols marcados, 73 empates e 61 vitórias do América que balançou a rede 315 vezes, 200 vezes menos que o seu adversário.

Equilíbrio recente

Embora a equipe alvinegra só tenha sido derrotada duas vezes nos últimos 8 anos, isso mesmo, duas derrotas em quase uma década, o retrospecto recente é equilibrado. Nos últimos 10 jogos, são 2 vitórias para cada lado e 6 empates.

Galo com o que tem melhor

O único jogador que Felipão não tem à sua disposição é o meio campista Matías Zaracho, que está fora por lesão.

O trio de defensores (Igor Rabello, Maurício Lemos e Mariano) que eram dúvidas durante a semana, treinaram normalmente e devem ir pro jogo.

Assim o Galo deve vir a campo em seu clássico 4-1-3-2, com: Everson, Saravia (Mariano), Jemerson, Bruno Fuchs e Arana; Battaglia, Scarpa, Alisson e Igor Gomes; Paulinho e Hulk.

Coelho também com força máxima

Da mesma forma como o técnico da equipe rival, Cauan de Almeida, que poupou sua equipe durante a semana já visando esse confronto, só possui um atleta na DM, o volante Martínez.

Cauan deve escalar seu time no 4-3-3, da seguinte forma: Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Moisés; Fabinho, Renato Marques e Vitor Jacaré.

Arbitragem

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistente 1: Jean Márcio dos Santos (RN)

Assistente 2: Luis Carlos de França Costa (RN)

Quarto árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

VAR: Adriano Milczski (PR)