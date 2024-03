O Atlético-MG terminou a primeira fase do Campeonato Mineiro na liderança do Grupo B. Durante a fase de classificação, nomes como Rubens, Alisson e Cadu foram determinantes em cinco dos 14 pontos conquistados pelo Galo no estadual.

No último sábado, a vitória tranquila sobre o Ipatinga por 3 a 0 na Arena MRV teve o protagonismo das jovens promessas da base alvinegra. Poupando jogadores pendurados, o técnico Luiz Felipe Scolari deu espaço para seis jogadores da categoria de base.

O lateral esquerdo Rubens, e os atacantes Alisson e Cadu começaram entre os titulares nas vagas de Guilherme Arana, Paulinho e Hulk e participaram diretamente dos três gols que asseguraram a vaga para as semifinais do Campeonato Mineiro.

O volante Paulo Victor, o atacante Isaac e o lateral direito Vitor Gabriel, que ainda não tinham sido utilizados no estadual, entraram durante o segundo tempo, ganhando os primeiros minutos em campo em 2024.

Papeis decisivos nos primeiros jogos

Além do bom jogo no último fim de semana, Rubens e Alisson tiveram atuações importantes, que ajudaram a evitar duas derrotas durante a campanha da primeira fase no estadual.

No empate contra o Tombense, foi dos pés de Alisson, que entrou no segundo tempo, que saiu o gol de empate que assegurou um ponto ao Galo. Dali em diante, o camisa 45 passou a ser mais utilizado por Felipão nas partidas.

Já Rubens, que está integrado ao elenco principal desde 2022, promovido por Turco Mohamed, foi autor do gol salvador no último lance da partida no clássico diante do América-MG, na penúltima rodada do estadual.

As boas atuações tem aumentado o pedido da torcida pela presença dos jovens entre os titulares. Contudo, Scolari prega cautela na utilização dos jogadores, mas diz que eles receberão mais chances.

“Nós estamos dando todas as oportunidades nos treinos e nos jogos. Vamos colocando os jogadores e vamos ganhando jogadores à medida que os jovens vão sendo desenvolvidos. Eles vão ganhando experiência, vão começando a ter uma participação maior”.

O técnico atleticano também pontuou sobre a pressão que pode ser colocada nos atletas da base.

“Não se pode cobrar desses jogadores ou dar responsabilidades para eles, e sim aos outros, para que eles entrem normalmente. E eles estão fazendo o papel deles”.

Participações em gols

Dos 14 gols marcados pelo Atlético-MG no estadual, seis contaram com a participação de jogadores vindos da base. Rubens, que entrou em campo seis vezes e fez dois gols e uma assistência, tem a média de uma participação a gol a cada duas partidas.

Alisson, que atuou em 184 minutos até aqui, foi autor de um gol e uma assistência, e tem a média de uma participação a gol a cada 92 minutos. Já Cadu debutou como titular contra o Ipatinga, balançou as redes uma vez e foi autor do passe para o gol de Rodrigo Battaglia.

Alvinegro se resguarda com renovações

De olho no futuro e em possíveis vendas, a diretoria atleticana renovou o contrato dos seis jogadores. Victor Gabriel, que estreou entre os profissionais em 2023, Rubens, Paulo Victor, comprado junto ao Boston City, Alisson e Cadu tiveram os vínculos estendidos até o fim de 2027.

Já Isaac, que esteve perto de sair de graça para o Coritiba no começo desse ano, teve seu contrato renovado até o fim de 2028, colocando um fim no imbróglio que se arrastou nos últimos meses.

Próximo compromisso

O Galo volta a campo neste sábado, pelas semifinais do Campeonato Mineiro. A partida será contra o América-MG, às 16h30, na Arena MRV. O alvinegro luta para chegar a sua 18ª final consecutiva no estadual.