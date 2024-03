Na tarde deste domingo (10), o Corinthians visitou o Água Santa em São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, em jogo válido pela 12ª rodada da fase de grupos do Paulistão Sicredi 2024. O empate em 0 a 0 decretou a eliminação do Água Santa. O Corinthians entrou em campo eliminado.

Time alternativo

O técnico António Oliveira, que não pôde estar no banco de reservas por suspensão, mandou a campo um time totalmente alternativo. Os escolhidos para cumprir tabela neste domingo foram: Carlos Miguel; Matheus França, João Pedro Tchoca, Raul Gustavo, Caetano e Hugo; Ryan, Guilherme Biro; Gustavo Silva, Romero, Pedro Henrique.

Entre os jogadores titulares que ficaram de fora, Coronado, Palácios e Fausto Vera estão no departamento médico. Gustavo Henrique e o próprio treinador estavam suspensos. Os outros titulares ficaram de fora por opção técnica visando o jogo da Copa do Brasil.

O jogo

O primeiro tempo foi melhor para o time mandante. Os erros constantes na saída de bola do Corinthians permitiram que o Água Santa retomasse a bola mais perto do gol e com a defesa desmontada. O goleiro Carlos Miguel viveu um confronto com Bruno Xavier interessante, o atacante sai na cara do goleiro três vezes e o goleiro não foi vazado. No final da primeira etapa, o volante Ryan foi expulso devido a dois cartões amarelos (um por falta e o outro por reclamação).

Na etapa complementar, o Corinthians ficou recheado de jogadores da base e, inclusive melhorou e teve um meio-campo mais povoado. A entrada de Breno Bidon foi muito positiva para o time alvinegro. A melhor chance do Timão apareceu depois dos 40 minutos, com Arthur Sousa e Giovane. O Corinthians segurou o empate e fez com que o Água Santa fosse eliminado da competição.

Agenda

O próximo confronto do Corinthians vai acontecer na quinta-feira (14), às 20h, contra o São Bernardo, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O Água Santa vai disputar a série D do Brasileirão.