Na tarde desta terça-feira (12), a Federação Paulista de Futebol realizou a cerimônia de premiação da oitava edição de seu Programa de Excelência. Criado no final de 2015, o PEX é uma ferramenta que avalia os clubes paulistas durante toda a temporada em vários quesitos. São eles: categorias de base, torcida, infraestrutura, negócios, atletas e comissão técnica, desempenho técnico, futebol feminino, recursos humanos, filiação e gestão e finanças. Cada clube compete consigo mesmo, e recebem premiação em dinheiro de acordo com a categoria em que é premiado.

Os premiados foram revelados em evento realizado nesta terça-feira (12), no Auditório TOTVS, em São Paulo, e foram divididos nas categorias Ouro, Prata e Bronze. Os oito clubes premiados na Categoria Ouro receberam pêmios de R$ 80 mil cada. Além deles, também houveram nove clubes premiados em Prata (R$ 40 mil cada) e sete clube premiados na categoria Bronze (R$ 20 mil cada). Em oito ano de PEX, a Federação Paulista de Futebol já distribuiu cerca de nove milhões de reais aos clubes vencedores e R$ 1,140 milhão nesta edição.

“Estamos no nono ano do programa e vou confessar que quando a ideia chegou até mim, gostei, mas não conseguia enxergar como os clubes iriam entender o projeto. A cada ano foram mostrando engajamento e quando chegar na décima edição, teremos algo consolidado. Por que é importante o programa? Porque se não nos organizarmos, não teremos uma base na estrutura para manter um projeto vencedor. O futebol é imprevisível, pode acontecer triunfos, mas sem uma base sólida, será por tempo curto”, disse Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

O ex-jogador da Seleção Brasileira e atual vice-presidente da Federação Paulista também esteve presente no evento e comentou sobre a importância do PEX e evolução contínua dos clubes ao longo dos anos.

“Nesses quase dez anos a gente vê uma grande evolução dos clubes, tanto dentro e especialmente fora de campo. Quero parabenizar cada participante que está aqui, independente de ser ouro, prata ou bronze. O importante é participar, o importante é evoluir. Cada ano a gente ser melhor. Essa é a proposta da federação, ajudar vocês a encontrarem os melhores caminhos e cada vez mais vocês terem gestões mais eficientes”, enfatizou.

Água Santa, Corinthians, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Bento, São Paulo e Ska Brasil foram premiados na Categoria Ouro. Na Prata, Botafogo-SP, Capivariano, Desportivo Brasil, Grêmio São-Carlense, Ituano, Marília, Novorizontino, Osasco Audax e Ponte Preta recebram o prêmio, equanto Ferroviária, Guarani, Juventus, Lemense, Paulista de Jundiaí, Primavera e Velo Clube foram condecorados na Categoria Bronze.

Atual bi-campeão Paulista, o Palmeiras recebeu, na edição 2023, o prêmio da mais nobre categoria pela quinta vez. O clube havia vencido em 2017, 2020, 2021 e 2022, enquanto optou por não participar da premiação nas temporadas de 2018 e 2019.

“Este prêmio é um importante reconhecimento ao trabalho realizado pela nossa gestão, que oferece todo o suporte necessário para os nossos atletas conquistarem vitórias e títulos. Além de um dos clubes mais vitoriosos do mundo, o Palmeiras vem se consolidando como uma referência de profissionalismo, com diretrizes sólidas e um projeto sustentável de crescimento”, diz a presidente do Verdão, Leila Pereira, que, assim como todos os outros presidentes dos quatro maiores do estado, não esteve presente na cerimônia.