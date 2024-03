A fase de grupos do Campeonato Paulista encerrou neste domingo (3) e as equipes classificadas para a fase eliminatória foram definidas. Serão oito times disputando vaga para a semifinal em jogo único, com o líder do grupo mandante da partida e são eles:

Grupo A: Santos em primeiro lugar com 25 pontos; Portuguesa em segundo lugar com 10 pontos;

Grupo B: Palmeiras em primeiro lugar com 28 e detentor da melhor campanha geral da fase; Ponte Preta em segundo lugar com 17 pontos;

Grupo C: Red Bull Bragantino em primeiro lugar com 21 pontos; Internacional de Limeira em segundo lugar com 17 pontos;

Grupo D: São Paulo em primeiro lugar com 22 pontos e lidera por saldo de gols igual a 8; Novorizontino em segundo lugar com 22 pontos e saldo de 6 gols.

Confira as datas, horário e transmissão:

Palmeiras e Ponte Preta:

Local: Arena Barueri

Dia e horário: Sábado (16) - 18h

Transmissão: Cazé TV e Paulistão Play

Red Bull Bragantino e Internacional de Limeira:

Local: Estádio Nabi Abi Chedid (Nabizão)

Dia e horário: Domingo (17) - 16h

Transmissão: Cazé TV e Paulistão Play

São Paulo e Novorizontino:

Local: Estádio MorumBIS

Dia e horário: Domingo (17) - 18h

Transmissão: Record, Cazé TV e Paulistão Play

Santos e Portuguesa:

Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro)

Dia e horário: Domingo (17) - 20h15

Transmissão: TNT e Max

Resultados da última rodada da primeira fase:

No sábado (9), Santos vence a Inter de Limeira por 3 a 2 na Vila Belmiro e Palmeiras vence o Botafogo-SP por 1 a 0. No domingo (10), Água Santa empata com o Corinthians em Diadema, Ituano sai derrotado do confronto contra o São Paulo, é rebaixado e jogará em 2025 o Paulistão A2.

No Brinco de Ouro, Guarani vence o Bragantino por 1 a 0, Santo André ganha por 1 a 0 da Ponte Preta, mas também jogará o Paulistão A2 ano que vem. Mirassol perde de 2 a 0 para o São Bernardo e o Novorizontino vence a Portuguesa por 2 a 0.