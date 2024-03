Neste sábado (16), o Flamengo eliminou o Fluminense nas semifinais do Campeonato Carioca de 2024, jogo este que aconteceu no Maracanã, com mando do time rubro-negro, porém com torcida dividida, assim como no jogo da ida. O primeiro jogo entre eles terminou em 3 a 0 para o Flamengo, também no Maracanã.

A equipe do técnico Tite pouco sofreu nesses dois jogos, com uma consistência defensiva de respeito, sem sofrer gols contra um dos melhores times ofensivos do país.

“Uma equipe consistente, sim, com Rossi batendo essas marcas, fruto de uma equipe toda, que fez gol em todos os jogos, hoje fez com ele anulado e contra o Vasco também, então teve os dois lados, o lado de fazer o gol e o lado de não tomar”

O treinador comentou também sobre o desgaste físico da equipe durante a semana e sobre as substituições feitas ao decorrer da partida. Além disso falou sobre os espaços deixados pelo time adversário, porém com pouco aproveitamento do time rubro-negro

“De novo eu vou falar em equilíbrio, nós passamos uma semana com muita dificuldade, estava falando com o Fábio agora, a dosagem do trabalho e o jogo que a gente fez ele exige muito, tanto que nós tivemos uma série de substituições que tiveram de ser feitas em função do desgaste e dos problemas que tivemos durante a semana, isso é significativo e as vezes tira a finesse, o refinamento de uma jogada de contra-ataque, porque o adversário precisava do placar e adiantava a marcação e abria espaços”

O técnico do Flamengo ainda apontou a grandeza de ambos os times e da dificuldade das duas partidas contra o time atual campeão da Libertadores

“Sim, esqueci de um detalhe, vamos considerar, os dois últimos campeões da Libertadores se enfrentaram. A grandeza do espetáculo do jogo, da qualidade técnica do grande técnico o Diniz”

Sobre o jogo deste sábado, Tite pouco falou, porém trouxe uma breve análise da partida, por parte do Flamengo.

“Primeiro tempo não conseguimos jogar, voltou bem no segundo tempo, acho que fez 15/20 minutos muito bom, fez o gol, quero ver os melhores lances, para analisar melhor o lance”​​​​​​​

O técnico ainda falou sobre as convocações para a data FIFA que ocorre no final dessa semana e no fim de semana. Com alguns jogadores convocados ele apenas espera que eles voltem sem lesão das partidas internacionais

“Em termos táticos em relação ao jogo anterior. Em termos físicos, é uma recuperação, eles são jogadores internacionais, então estão em seleção. Vou ficar torcendo para ninguém se machucar agora”​​​​​​​

Para finalizar, ele analisou brevemente os dois possíveis adversários da final do estadual, Nova Iguaçu e Vasco

“Os dois fizeram por merecer, não dá para escolher. Eu vou ficar amanhã sentado e vou ficar olhando o jogo”​​​​​​​