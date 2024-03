Fundado em 2013, o Barra disputou seu terceiro Campeonato Catarinense da primeira divisão em 2024. Assim como em 2023, a equipe chegou às semifinais do estadual e acabou deixando a vaga na grande final nas penalidades máximas contra o Criciúma, representante do estado na elite do futebol nacional.

“Fizemos um campeonato bastante regular. Acho que o Barra ainda é considerado uma surpresa para muita gente, mas nós que estamos vivendo o dia a dia do clube sabemos que isso é fruto de um grande trabalho que está sendo feito internamente. As pessoas vão ouvir falar muito no Barra”, revelou Marcelinho, um dos destaques da equipe.

Com cinco gols na competição, Marcelinho foi um dos grandes destaques do Barra. Aos 25 anos, essa foi a segunda passagem do atacante pelo clube de Itajaí.

“Muito feliz pelo meu desempenho. Acredito que entreguei o que esperavam de mim e pude ajudar o clube nessa campanha maravilhosa. Agora é pensar nos próximos passos e ver o que acontece na sequência da minha carreira”, finalizou o jogador.