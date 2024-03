Após marcar o gol que garantiu o Palmeiras na sua quinta final consecutiva na última quinta-feira (28), sobre o Novorizontino, o atacante Endrick soltou elogios e declarou muito amor pelo clube que o projetou para o futebol. No entanto, o jogador teve que deixar o gramado mais cedo por conta de um desconforto na coxa.

Fala Endrick!

O camisa nove do verdão marcou aos sete minutos do segundo tempo e não escondeu a felicidade em poder contribuir com o time.

“Pra mim, é excepcional fazer o gol e ajudar minha equipe é essencial que eu tenho que fazer. É o meu último Paulistão, quero fazer de tudo par fazer gol, estar na seleção do campeonato, ajudar o Palmeiras, então tenho que jogar com todas as minhas forças.”

Ele chegou a ser substituído durante a partida e deve passar por avaliação mais detalhada na reapresentação da equipe. Mas ao ser perguntado sobre, o jovem não fugiu da resposta, mostrando também a sua vontade de estar em campo no primeiro jogo da final, que acontece no domingo (31).

“Tomei a pancada, vim de avião para cá, cheguei no Allianz fui tratar, passei o dia todo tratando, acordei cedo para fazer gelo. Como eu falei, o que eu puder fazer pelo Palmeiras, só um gostinho de tentar retribuir, mesmo que seja 1%, mesmo sem perna eu vou jogar, para ajudar o Palmeiras e meus companheiros.”

Endrick também falou sobre a sua comemoração, onde vestiu o escudo do Palmeiras.

“O Palmeiras é o time pelo qual sou muito grato. A equipe que independente de qualquer coisa estará sempre no meu coração.”

Na sequência ele ainda mostrou o quão grato é por tudo que o clube fez por ele e pela oportunidade que foi dada.

“Foi o clube que, quando eu não tinha nada, quando não era ninguém... Foi o único que realmente me quis, que apostou todas as suas fichas em mim. Isso pode mudar a vida da minha família...”

E completou dizendo, “tudo que eu puder fazer para mostrar que o Palmeiras é o time do meu coração eu farei.”

Com toda a certeza essas últimas semanas vão ficar marcadas para sempre na memória do Endrick. Nos últimos 3 jogos ele marcou 3 gols, dois deles pela seleção brasileira contra adversários importantes (Inglaterra e Espanha), e agora o gol que classificou o Palmeiras para a final do Campeonato Paulista.