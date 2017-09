Sob os comandos de Rueda, Arão retoma a titularidade e a confiança do torcedor do Flamengo

(Foto: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Arte VAVEL Brasil)

Criticado por torcedores durante boa parte de 2017, parece que Willian Arão finalmente deu a volta por cima. Com a chegada do treinador Reinaldo Rueda ao Flamengo, o volante tem ganhado cada vez mais destaque e aprovação durante as partidas - o camisa 5 é uma das principais peças no atual elenco do Rubro-Negro, além de ser o terceiro artilheiro (empatado com Everton) do Urubu no ano, com 8 gols.

Às vésperas da grande decisão da Copa do Brasil, a VAVEL Brasil decidiu investigar toda a trajetória do volante, que promete ser uma das principais figuras do confronto desta quarta-feira (27).

São Paulo, Corinthians, Botafogo e Flamengo: as fases da carreira de Arão

Formado nas categorias de base do São Paulo, Arão já começou sua carreira conquistando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Durante o tradicional torneio sub-20, o volante chamou a atenção do time catalão Espanyol, para onde foi transferido. No entanto, por problemas burocráticos, Arão não chegou a atuar em jogos oficiais do clube.

Decidiu, então, retornar ao Brasil, parando em um dos maiores rivais são-paulinos: o Corinthians. Pelo Timão, Arão foi reserva de Ralf e esteve presente nas conquistas mais importantes da história do clube, a Libertadores e o Mundial de 2012. Sem obter uma boa sequência de jogos, o volante foi emprestado para diversos clubes, como a Portuguesa, Chapecoense e Atlético-GO, enfim chegando ao Botafogo. No Glorioso, Arão foi destaque no Campeonato Carioca e na Série B do Brasileiro, mas deixou o clube de forma polêmica.

Arão também já defendeu o alvinegro carioca (Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo)

Em meio à disputas contratuais com o clube alvinegro, Arão chegou ao Flamengo em 2015 - à época, o Rubro-Negro ainda era comandado por Muricy Ramalho. Sob a tutela do renomado treinador, o volante viveu boa fase no clube e foi uma das principais figuras na campanha do Campeonato Carioca de 2016. Com a saída de Muricy e a efetivação de Zé Ricardo, Arão recebeu a faixa de capitão e cresceu no sistema defensivo do time: até a penúltima rodada do Brasileiro, o jogador era líder nacional em roubadas de bola.

No entanto, com o passar do tempo, Arão foi perdendo força entre os titulares. Antes da chegada de Reinaldo Rueda, era comum ver o camisa 5 sentado no banco de reservas - mas a situação do volante no Rubro-Negro já sofreu outra reviravolta.

Nova chance com Rueda e o retorno de Arão ao grupo titular do Flamengo

Foi com a chegada de Reinaldo Rueda que Willian Arão voltou a ter chances no Flamengo: o volante esteve presente em nove das dez últimas partidas sob o comando do colombiano. Além disso, o camisa 5 foi titular absoluto em oito desses confrontos, não sofrendo gols em sete deles; foram cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota até agora. O jogador só não esteve em campo durante a partida contra o Paraná, pela Primeira Liga, que resultou na eliminação do time carioca no torneio.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Outro ponto positivo nas recentes atuações de Arão é a parceria no com Cuéllar, que vem agradando aos torcedores. No meio-campo do Rubro-Negro, os volantes mostraram que podem ajudar diretamente na defesa e na construção de jogadas, auxiliando no bom desempenho do Flamengo.

No jogo de ida da final da Copa do Brasil, Willian Arão foi eleito pela torcida o melhor jogador em campo - resta saber se a boa atuação vai se repetir no Mineirão. Nesta quarta-feira (27), o volante entra em campo pelo Flamengo na grande decisão do torneio nacional, contra o Cruzeiro, às 21h45.