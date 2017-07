Destaque do Fluminense, Richarlison entra na rota do Milan

Richarlison é cobiçado por times do futebol europeu (Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

Insaciável na janela de transferências europeia – já são dez reforços em pouco mais de um mês e meio –, o Milan aponta sua mira para o mercado brasileiro. Segundo a Sky Sports Italia, através do conceituado jornalista Gianluca Di Marzio, o nome de Richarlison, atacante do Fluminense, entrou na pauta do clube italiano.

Ainda de acordo com o veículo, o jogador, de 20 anos, agrada a nova diretoria do Milan, que já teria iniciado os contatos com o clube e o agente do jogador, Renato Velasco. A reportagem da VAVEL Brasil apurou que a diretoria do time milanês entrou em contato com a do Tricolor carioca para saber sobre o atacante. Porém, nada ainda foi fechado.

O Fluminense pede € 15 milhões (cerca de R$ 54,6 milhões) por Richarlison. Como não tem passaporte extracomunitário, o atacante não chegaria ao Milan para a temporada 2017/18. Por isso, o clube de Milão estaria tentando assegurá-lo para os próximos anos.

+ Seu time precisa de goleiro? Ex-Cruzeiro, Gabriel deve seguir mais um ano às sombras no Milan

Segundo a Sky Sports Italia, a Roma sondou anteriormente o camisa 70, mas o valor pedido pelo Flu afastou o clube romano. O Ajax é outro que também deseja contar com jogador.

O interesse do Milan em Richarlison colide com a recente declaração do diretor esportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli. O dirigente fechou as portas para a chegada de atletas sul-americanos, afirmando que argentinos e brasileiros levam muito tempo para se adaptar ao futebol europeu.

“Se no futuro surgir a possibilidade de contratar um jogador extracomunitário, com certeza não traremos alguém que atue no Brasil ou na Argentina, porque jogadores que vêm de lá precisam de algum tempo para adaptação e preferimos jogadores mais prontos. Talvez no futuro poderemos trazer alguém que seja extracomunitário, mas que jogue na Alemanha ou França, por exemplo”, afirmou Mirabelli, em entrevista coletiva no centro de treinamento do Milan.

Um dos destaques do Fluminense, Richarlison soma 32 jogos na atual temporada. O atacante foi às redes 13 vezes e distribuiu três assistências em 2017.