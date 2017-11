Goiás demonstra interesse no lateral-direito Renato, do Fluminense

Renato comemora um de seus gols pelo Fluminense (Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

Após terminar a Série B do Campeonato Brasileiro na 14ª colocação, o Goiás volta suas atenções para 2018 e começa a pensar em reforços. E o nome do lateral-direito Renato, do Fluminense, é um dos sondados para a próxima temporada. O jogador tem contrato até o fim de 2017 com o clube carioca e tem sua situação avaliada pelos goianos.

Conforme apurado pela VAVEL Brasil, o nome de Renato está na lista de reforços a serem estudados no Goiás. A ligação com o técnico Hélio dos Anjos, técnico com quem atuou no Sport, em 2011, é um dos fatores que favorecem sua chegada. No entanto, a proposta oficial ainda não foi feita.

A temporada 2017 foi de altos e baixos para o lateral-direito. Reserva de Lucas, atuou 22 vezes e marcou um gol, mas sofreu com lesões que minaram sua passagem - chegando a ser cortado da lista de inscritos da Copa Sul-Americana por esse motivo. Fora de combate, foi preterido por improvisações como as do volante Mateus Norton e do atacante Matheus Alessandro e acabou perdendo espaço.

"O Abel passa total confiança para nós jogadores. Ele insiste muito naquilo que ele quer e gosta muito de bater na tecla do posicionamento, da formação tática e batalha naquilo que pretende. Esse início tem sido muito bom e temos conseguido assimilar bem", afirmou Renato.

Renato chegou ao Fluminense em 2014 e não teve atuações com muito brilho. O Tricolor buscava lateral para a reserva de Bruno e negociava com Marcelinho, do América-RN, porém, sem sucesso. Foi emprestado ao Avaí, onde se destacou e foi figura importante no acesso à Série A do clube catarinense.