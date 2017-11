Desde que Renato voltou, Grêmio disputou 12 mata-matas e só foi eliminado nos pênaltis

Rodrigo Rodrigues / Editoria de arte da VAVEL Brasil

Se o Grêmio é o Rei de Copas, o comandante Renato Portaluppi é o Rei do mata-mata. Desde que voltou ao Tricolor em setembro de 2016, ele já comandou a equipe em 12 decisões, levando a melhor em 10 delas, incluindo a que garantiu o quinto título gremista da Copa do Brasil.

O retorno do técnico ao clube foi justamente em uma partida decisiva, era o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil daquele ano. Na oportunidade, o Grêmio encarou o Atlético-PR, precisando de um empate para ter a vaga. O time paranaense venceu no tempo normal, mas nos pênaltis a equipe gaúcha levou a melhor, garantindo o primeiro triunfo de Renato no comando.

O resultado negativo veio em duas ocasiões, ambas nos pênaltis. No Campeonato Gaúcho de 2017 o Tricolor foi eliminado na semifinal pelo Novo Hamburgo, tendo empatado a primeira e a segunda partida em 1 a 1. Já a segunda eliminação veio também numa semifinal, dessa vez contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil. O Tricolor venceu o primeiro jogo na Arena por 1 a 0, e no Mineirão o Cruzeiro fez o mesmo placar, levando a decisão para os pênaltis, onde levou a melhor.

A final da Libertadores da América será a 13ª decisão de mata-mata de Renato Portaluppi no Grêmio. A primeira partida acontece em casa, onde, sob o comando do técnico, a equipe venceu seis, empatou quatro e perdeu dois jogos desse tipo. A grande decisão é na Argentina, e os números gremistas em mata-mata fora de casa são excelentes. Foram oito vitórias, seis empates e apenas uma derrota. No geral, os números são favoráveis ao Tricolor de Renato. Confira o retrospecto completo dele em mata-mata no comando gremista desde seu retorno:

2016 – COPA DO BRASIL

Oitavas de final

Grêmio (4) 0 x 1 (3) Atlético-PR (Renato assumiu na segunda partida)

Quartas de final

Palmeiras 1 x 2 Grêmio

Grêmio 1 x 1 Palmeiras

Semifinal

Cruzeiro 0 x 2 Grêmio

Grêmio 0 x 0 Cruzeiro

Final

Atlético-MG 1 x 3 Grêmio

Grêmio 1 x 1 Atlético-MG

2017 – GAUCHÃO

Quartas de final

Veranópolis 0 x 2 Grêmio

Grêmio 5 x 0 Veranópolis

Semifinal

Grêmio 1 x 1 Novo Hamburgo

Novo Hamburgo (7) 1 x 1 (6) Grêmio

COPA DO BRASIL

Oitavas de final

Grêmio 3 x 1 Fluminense

Fluminense 0 x 2 Grêmio

Quartas de final

Grêmio 4 x 0 Atlético-PR

Atlético-PR 2 x 3 Grêmio

Semifinal

Grêmio 1 x 0 Cruzeiro

Cruzeiro (3) 1 x 0 (2) Grêmio

LIBERTADORES

Oitavas de final

Godoy Cruz 0 x 1 Grêmio

Grêmio 2 x 1 Godoy Cruz

Quartas de final

Botafogo 0 x 0 Grêmio

Grêmio 1 x 0 Botafogo

Semifinal

Barcelona de Guayaquil 0 x 3 Grêmio

Grêmio 0 x 1 Barcelona de Guayaquil