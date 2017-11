Náutico perto de anunciar reforços para temporada 2018

Náutico/Divulgação

Dando um ponto final em uma das piores temporadas do Náutico, a diretoria do clube trabalhará para anunciar reforços antes do início de 2018. Com a reformulação do elenco, a certeza é que chegarão muitos jogadores dentro da meta salarial estipulada pela diretoria alvirrubra.

Poucos atletas do atual elenco ficarão para a próxima temporada, entre eles: Os goleiros Jefferson e Busatto. O zagueiro Aislan tem proposta para permanecer, juntamente com Diego Miranda, mas este provavelmente voltará para o Caxias.

Com experiência no Campeonato Brasileiro da série C, o técnico Roberto Fernandes tem um mapa de reforços que virão para todas as posições, exceto no gol, pois o Náutico tem Jefferson e Busatto também continuarão no clube. Adotando uma política de contenção financeira, o clube trabalhará com uma folha de pouco mais de R$ 200 mil para o início da temporada, muito abaixo daquilo que foi gasto com salários para a disputa da Série B deste ano.

O ano de 2018 começará dia 9 de janeiro para a equipe alvirrubra, com a disputa da primeira fase da Copa do Nordeste, onde enfrentará a equipe do Itabaiana, fora de casa. O jogo da volta está marcado para o dia 12, na capital pernambucana. E, desclassificando a equipe sergipana, o Náutico faturará R$ 500 mil em cota.

Conseguindo este feito, a partida de estreia pela Copa do Nordeste está marcada para o dia 17, jogará na Arena de Pernambuco contra o Altos. Do dia 17 em diante, o Timbu entra em uma série de cinco partidas em 12 dias.