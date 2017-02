Valorizando campeões: Palmeiras aumenta salário e multa de Mina

(Foto: Henrique Toth / VAVEL Brasil)

O Palmeiras confirmou, na tarde desta quinta-feira, a renovação do contrato do zagueiro colombiano Yerry Mina. A valorização salarial que, consequentemente, aumenta a multa rescisória do jogador já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O tempo de contrato segue o mesmo, até o final de 2021.

A renovação do jogador faz parte da estratégia do clube de valorizar os campeões brasileiros de 2016. Desde a temporada passada, Mina já vinha recebendo sondagens de clubes europeus. Porém, Alexandre Mattos já havia garantido que o zagueiro iria continuar no Palmeiras em 2017. Apenas após o final do ano o staff do atleta pretende para trabalhar em uma possível transferência. Clubes como o Barcelona e Bayern de Munique já observaram o jogador desde o ano passado, e o clube catalão possui preferência em uma negociação.

Yerry Mina, zagueiro de 22 anos, chegou ao Verdão no meio da temporada de 2016 e precisou de poucos jogos para se firmar no time titular da equipe e entre os melhores defensores do campeonato. Com gols em clássicos e sua famosa dancinha, o jogador conquistou rapidamente a torcida alviverde.

Junto com ele, outros oito jogadores campeões tiveram seus contratos valorizados. Foram eles: Roger Guedes, Zé Roberto e Alecsandro (aumento salarial); Moisés, Tchê Tchê, Thiago Santos, Jaílson e Dudu (prorrogação do contrato).