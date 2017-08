Jogo Palmeiras x Atlético-PR AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 19º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo ás 16h00 no Allianz Parque em São Paulo

A transmissão do jogo Palmeiras x Atlético-PR ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No último confronto entre as duas equipes na temporada passada, Verdão foi a Arena da Baixada de venceu por 1 a 0 com gol do Brasileiro Victor Hugo

Desfalque Furacão: Matheus Rossetto (Suspenso);

Provável Atlético-PR: Weverton; Cascardo, Wanderson, Thiago Heleno e Fabrício ; Esteban Pavez, Eduardo Henrique e Guilherme, Nikão e Lucas Fernandes; Ribamar

Desfalque do verdão: Jailson (suspenso); Mina, Guerra Willian, Arouca e Thiago Martins (Machucados)

Provável Palmeiras: Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Juninho e Michel Basto; Zé Roberto, Tchê Tchê e Raphael Veiga; Erik , Keno e Borja

Equipes tem confrontos importantes no meio de semana pelas oitavas de finais da Libertadores. Palmeiras recebe o Barcelona-EQU no Allianz Parque, já o Atlético-PR vai a Vila Belmiro enfrentar o Santos. Por isso os técnicos vem com times mistos para o jogo.

Jogando fora de casa furacão tem nove jogos; foram três vitórias, três empates e três derrotas.

Leia mais: Atlético-PR atropela Avaí, vence segunda seguida e se afasta do Z-4

Atlético-PR cresceu na tabela, está na 10º colocação com 25 pontos, Furacão vem de duas vitórias seguidas. Na última rodada jogando na Arena da Baixada equipe goleou o Avaí por 5 a 0.

Palmeiras está na 4º colocação do campeonato Brasileiro com 32 pontos. Jogando como mandante são oito jogos; seis vitórias um empate e apenas uma derrota.

Leia mais: Em jogo movimentado, Palmeiras vence Botafogo fora de casa e mantém boa sequência

Verdão vive ótimo momento no campeonato Brasileiro, equipe do técnico Cuca não perde a cinco jogos; foram quatro vitórias e um empate. Na última rodada Palmeiras foi ao Milton Santos e venceu o Botafogo por 2 a 1.

