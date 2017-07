Diante da possível saída de Rodrigo Caio, São Paulo acerta empréstimo de Aderlan Santos

Aderlan em uma de suas 15 partidas pelo Valencia na última temporada (Foto: David Aliaga/Getty Images)

Dando sequência a movimentada semana pelos lados do Morumbi, o São Paulo acertou neste domingo (8) com mais um reforço para o segundo semestre desta temporada. Se trata do zagueiro Aderlan Santos, que atuou nas duas últimas jornadas pelo Valencia, da Espanha.

O contrato será de empréstimo até o fim do próximo ano, envolvendo aproximadamente €800 mil, com uma cláusula de compra de direitos na casa dos €4 milhões, ao término do acordo temporário. O zagueiro deve chegar ao Brasil na próxima quinta-feira (13), para ser oficialmente anunciado.

O Internacional e outros clubes europeus também tinham interesse em Aderlan

Fora dos planos do novo comandante valencianista, Marcelino García Toral, o jogador de 28 anos foi um dos grandes responsáveis pela fácil negociação entre os clubes. Torcedor são-paulino, Aderlan solicitou que seu nome não fosse incluso na lista de pré-temporada. O jogador vê a oportunidade de atuar no Tricolor com bons olhos, e no clube do Morumbi, espera obter uma boa sequência de partidas visando retomar sua boa fase.

Revelado pelo Salgueiro, Aderlan atuou pouco no futebol brasileiro. Seu auge aconteceu realmente em Portugal. Lá, o zagueiro atuou pelo Trofense e pelo Braga, onde ganhou notoriedade como um dos melhores defensor do país. Em 2015, chegou ao Valencia em uma transação envolvendo pouco mais de €9 milhões. O contrato do jogador com os Morcegos vai até 2020.

Antes de Aderlan, o São Paulo já havia anunciado a chegada de outro defensor: Robert Arboleda. O equatoriano inclusive, deve fazer sua estreia neste domingo, quando o Tricolor visita o Santos na Vila Belmiro, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rodrigo Caio à caminho da Rússia

A frequente chegada de zagueiros expõe ainda mais o problema do setor mais criticado do São Paulo: a defesa. E a situação deve ficar ainda mais complicada para Dorival Júnior nas próximas semanas.

Além da venda de Maicon para o futebol turco, o Tricolor também deve perder Rodrigo Caio nos próximos dias. Nome constante nas convocações do técnico Tite, a jovem promessa são-paulina é sondada por clubes europeus há um bom tempo, e sua aventura pelo Velho Continente deve ser um pouco longe das grandes ligas.

Segundo a imprensa russa, o Zenit deve pagar a multa contratual de €18 milhões do jogador.