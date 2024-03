O pivô da Seleção Brasileira e camisa 10 do Barcelona de Futsal, Pito, participou de uma importante cerimônia no clube catalão. Eleito o melhor jogador do mundo, o jogador esteve ao lado do presidente Joan Laporta para assinar o novo vínculo com o time espanhol, que vai até 2027.

"Tinha renovado meu contrato no final do ano passado e tive a honra de assinar o novo vínculo agora ao lado do presidente Joan Laporta. Estou muito feliz e motivado para continuar o meu trabalho no melhor Clube do mundo. Aqui, eu encontrei o meu lugar, me sinto confortável, meu filho é catalão. Então, só tenho motivos para comemorar. Quero agradecer a confiança do presidente e de todos. Visca Barça", disse Pito.

Ao todo, desde a chegada ao Barça, foram oito títulos: 1 Champions League, 2 Ligas, 2 Supercopas, 1 Copa da Espanha, 1 Copa do Rei e 1 Copa da Catalunha e é o atual MVP da liga.

Foto: Barcelona

"Sim (risos). Agora sou sócio do clube também, um prazer enorme ter meu nome ligado ao Barcelona. Vamos continuar juntos contando histórias e conquistados títulos", completa.

Pito foi uma das peças fundamentais do Barcelona na conquista do título da Liga do ano passado. Ao todo, disputou 29 jogos e marcou 15 gols. Nos playoffs, o Barça venceu todos os jogos até a final. Resultando em uma campanha de 23 vitórias, em 33 jogos totais. Após boas atuações, Pito foi eleito melhor jogador de sua posição e MVP da Série do Futsal Espanhol em 2022/23.