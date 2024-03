Após uma curta passagem pelo Sporting Sala Consilina, da Itália, o ala Bateria completou dois meses do início de sua trajetória no RFS Futsal, da Letônia. A avançou para segunda fase do Campeonato Nacional terminando na segunda colocação. Nas quartas de final, venceu os dois jogos Salaspils FA e agora disputa a semifinal do torneio.

Mas, antes dessa boa fase, Bateria precisou tomar uma decisão. Na Itália, o jogador ainda buscava uma melhor adaptação, quando apareceu o convite do vizinho europeu.

“Depois de mais ou menos quatro meses na Itália eu não estava feliz, desfrutando, não estava me sentindo feliz com a forma de jogar na Itália e acabou surgindo a possibilidade de me transferir para o RFS, eles me fizeram uma boa proposta, pagaram minha multa para poder terminar meu contrato na Itália e acabei decidindo em aceitar esse novo desafio aqui, e a gente conversou bastante sobre o projeto, em brigar por títulos aqui na Letônia, poder jogar uma Champions League e isso me motivou muito e foi um dos principais motivos para eu mudar pra cá”, disse Bateria.

Foto: Divulgação/ RFS Futsal

Com boa recepção, a adaptação do jogador brasileiro acabou acontecendo de forma natural. Os números do atleta falam por si: em oito jogos disputados, foram 10 gols e 10 assistências. No próximo sábado, Bateria e companhia enfrentam o FC TALSI, pelas quartas de final da Copa da Letônia.

“A adaptação foi muito fácil, justamente por essa recepção que tive quando cheguei. Quando você tem um clube que te auxilia, que facilita todos esses “tramites” de adaptação, burocracias... Chegada a um novo país com uma cultura de diferente e outras séries de situações em que você precisa dessa ajuda para poder estar concentrado no dia a dia, na quadra. Eu recebi muita ajuda do clube, dos atletas que já estavam aqui e isso facilitou muito minha adaptação e hoje depois de 2 meses aqui na Letônia estou muito adaptado e muito feliz podendo ajudar o clube no dia a dia”, afirma Bateria.

Natural de Palmitos, no Oeste de Santa Catarina, Bateria possui um currículo vencedor e com passagens de destaque em diversos clubes, como pelo Barcelona (ESP), Inter Movistar (ESP), Joinville, Jimbee Cartagena (ESP) e inclusive, pela Seleção Brasileira, com 26 jogos e 15 gols.

“Eu tenho o sonho de voltar a jogar a Champions League. É um dos meus principais objetivos e um dos “porquês” de eu ter tomado a decisão de vir para cá. Poder disputar títulos e depois de algum tempo eu ter a possibilidade de jogar a Champions. Esse é um dos meus sonhos a curto prazo”, completa.

Em toda carreira, Bateria marcou mais de 250 gols e conquistou títulos importantes como Campeonato Espanhol, Copa da Espanha, Supercopa da Espanha, Copa da Catalunha, Grand Prix e Eliminatória da Copa, os dois últimos pelo Brasil.