Raonic derruba Pouille nas semis do ATP 250 de Stuttgart e volta à uma final após mais de um ano

Milos Raonic se classificou para a final do ATP 250 de Stuttgart ao superar o francês Lucas Pouille neste sábado (16). A vitória do canadense veio por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7-3), em 1h34. É a primeira vez em mais de um ano que o vice-campeão de Wimbledon em 2016 chega a uma final de torneio da ATP. A última decisão havia acontecido no saibro de Istambul, em maio de 2017, ocasião em que foi derrotado pelo croata Marin Cilic.

Pouille não conseguia devolver o poderoso saque do rival, que disparou 19 aces e conquistou 75% dos pontos com o segundo serviço. Raonic quebrou o oponente no quinto game do confronto e só proporcionou um único break point ao francês, justamente quando sacava para fechar a parcial. Depois que o canadense abriu vantagem de um set a zero, o jogo prosseguiu saque a saque até o tie break que definiu a série. O canadense manteve a frieza e eficiência do saque e confirmou sua terceira vitória em três partidas no confronto direto.

O jogador canadense, que já ocupou a posição número três do ranking e atualmente é o 35° do mundo, luta para recuperar a melhor forma após uma sucessão de problemas físicos. Raonic pode levantar amanhã o nono troféu de sua carreira, o primeiro dele em um torneio disputado sobre a grama.

No entanto, o desafio à frente do canadense não poderia ser maior. Seu oponente na decisão é Roger Federer, que acaba de retornar à liderança do ranking com a vitória sobre o australiano Nick Kyrgios. O suíço lidera o confronto direto contra Raonic com 10 vitórias em 13 jogos.