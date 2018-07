Djokovic prevalece após a paralisação, vence Nadal e está na decisão de Wimbledon

A quadra central do All England Club foi palco de um dos melhores jogos de tênis do ano. O espanhol #1 Rafael Nadal e o sérvio #21 Novak Djokovic protagonizaram uma batalha incrível, que valia vaga na decisão de Wimbledon.

Após 5h16 de partida, Djokovic venceu por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 3/6, 7/6 (9), 3/6 e 10/8. Após cirurgia no cotovelo, seis meses fora das quadras e uma queda significativa no ranking, 'Nole' voltará a final de um Grand Slam.

A partida teve início no dia de ontem, mas devido à uma lei local, que impede que eventos esportivos terminem após as 23h, o jogo precisou ser paralisado e adiado. Até então, Djokovic liderava por 2 sets a 1.

A continuação da partida se deu na manhã deste sábado (14), com as mesmas condições do dia de ontem - teto retrátil da quadra central fechado -, sendo reproduzidas.

Os dois tenistas voltaram com a mesma intensidade apresentada na primeira parte do jogo. Só o primeiro game já durou 16 minutos, indicando que o alto nível seguiria. Nadal abriu 3/0, mas viu Djokovic reencontrar seu ritmo e igualar o marcador. Porém, firme nas devoluções e nas trocas de bola, o espanhol voltou a quebrar o saque do sérvio no oitavo game. Sacando para o set, Nadal teve que enfrentar três break points. Contando com erros bobos do sérvio, o 'Toro Miúra' conseguiu bons saque e fechou a quarta parcial em 6/3, levando o jogo para o quinto e decisivo set.

Ambos os tenistas começaram o quinto set firmes e sem dar chances em seus games de saque. Foi então que no oitavo game, Djokovic teve um break point, salvo muito bem por Nadal. O espanhol confirmou seu serviço, e a partir daí os jogadores começaram a ceder várias chances de quebra ao longo da parcial. Após alguns vacilos do sérvio, o número um do mundo teve duas chances de quebra.

Entretanto, Djokovic voltou a sacar bem e conseguiu confirmar seu saque, fazendo 5/4 e jogando a pressão para Nadal. O equilíbrio se manteve até o 7/7, onde o espanhol teve sua chance de ouro na partida. Com três break points a favor, Nadal não conseguiu concretizar nenhuma das quebras e viu o adversário ganhar moral.

No game seguinte, Nadal salvou um match point com uma belíssima deixadinha. O sufoco se repetiu novamente no 18º game, quando Djokovic vencia a partida por 9/8. Com um game muito mal jogado pelo espanhol, com direito a um escorregão, o sérvio contou com um erro não-forçado do espanhol para fechar em 10/8 e avançar para sua quinta final em Wimbledon.

O adversário de Novak na grande final será o sul-africano #8 Kevin Anderson, que vem de vitórias em duas maratonas. Uma contra Roger Federer, nas quartas, e a outra contra John Isner, após 6h36 de confronto na primeira semifinal do torneio. Tricampeão em Londres, Djokovic venceu cinco dos seis duelos contra Anderson, sendo dois deles na grama sagrada britânica. A decisão será disputada neste domingo (15), às 10h (de Brasília).