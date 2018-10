Coric domina Federer e garante primeira final de Masters 1000 da carreira 

Definitivamente, o croata #19 Borna Coric é a maior surpresa desse Masters 1000 de Shanghai. Após vencer nomes como Wawrinka e Del Potro, o jovem tenista aprontou mais uma e derrotou o suíço #2 Roger Federer, principal candidato ao título do torneio chinês. Jogando de forma precisa, Coric triunfou por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h13 de partida, conquistando a segunda vitória contra Federer no ano - havia vencido também na final do ATP 500 de Halle. O suíço não teve sequer um break point​ durante toda a partida.

O croata iniciou o duelo com tudo. Firme nas devoluções e consistente nas trocas de bola, quebrou o saque de Federer logo no primeiro game. Dominando a parcial, Coric não deu chances de reação para o suíço, que não teve um break point sequer. Fazendo valer a vantagem conquistada, sacou para o set e fechou em 6/4 com tranquilidade.

A segunda parcial teve o mesmo roteiro da anterior. Com um break no início, Coric liderou o placar durante todo o set. Sacando muito bem e sem sentir a pressão de estar jogando com o ex-número um do mundo, o jovem croata chegou a ter mais chances de quebra em outros dois games. Seguro, selou a vitória novamente por 6/4 e garantiu a vaga na primeira decisão de Masters 1000 da carreira.

Na briga pelo troféu do Shanghai Masters, Coric enfrentará o sérvio #3 Novak Djokovic, que passou pelo alemão #5 Alexander Zverev por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1.