Tiafoe mostra firmeza, bate Dimitrov e alcança quartas no Australian Open

Pela primeira vez nas oitavas de final em um Grand Slam, o norte-americano #39 Frances Tiafoe não sentiu o peso da partida de oitavas de final do Australian Open contra o búlgaro #21 Grigor Dimitrov, mostrou um tênis impecável. Comemorando seu 21º aniversário, Tiafoe conseguiu a vitória sobre o cabeça de chave 20 por 3 sets a 1, com apertados 7/5, 7/6(6), 6(1)/7 e 7/5, após 3h39 de duelo neste domingo (20).

Tiafoe havia vencido apenas uma das últimas seis partidas que fizera contra rivais do top 30, batendo o sul-africano #6 Kevin Anderson na segunda rodada deste Australian Open. Agora, ele soma três vitórias e oito derrotas contra oponentes deste nível em Slam, sendo que no geral ele tem 12 triunfos em 37 confrontos.

Disputado ponto a ponto, o duelo entre o norte-americano e o búlgaro se resolveu em algumas bolas decisivas. No primeiro set, Dimitrov perdeu diversos break points - foram quatro no quarto game e mais três no oitavo - só conseguindo a quebra no 10º, na oitava chance que teve. Só que do outro lado, Tiafoe anotou dois dos três bps que conseguiu e assim largou na frente.

A segunda parcial foi ainda mais parelha e só foi definida no desempate e caiu para o lado do estadunidense, que ganhou de presente três set points desperdiçados pelo rival. A terceira seguiu no mesmo rumo, só que desta vez Dimitrov não deixou escapar as chances e na primeira que teve fechou o set e adiou a derrota.

Vivendo momentos de dúvidas quando ao físico no fim do terceiro, pedindo dois curtos atendimentos médicos, Tiafoe manteve o pique no quarto set e novamente foi preciso nos momentos importantes. Ele salvou os três break-points que encarou contra e aproveitou um dos três a seu favor, que foi o suficiente para levá-lo à vitória.

O próximo obstáculo no caminho de Tiafoe tem tudo para ser ainda maior, diante do #2 Rafael Nadal, que passou nas oitavas pelo #57 Tomás Berdych, parciais de 6/0, 6/1 e 7/5.