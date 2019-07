Djokovic passa fácil por Goffin e avança às semis de Wimbledon

A quarta-feira (10) de jogos em Wimbledon foi de descanso para as jogadoras, mas os jogadores entraram em quadra normalmente para suas partidas de quartas de final. O #1 Novak Djokovic abriu o dia enfrentando o #23 David Goffin. Djokovic, que até então só perdeu um set na competição, fez 6/4, 6/0 e 6/2 no belga; partida durou 1h59.

Durante toda a partida, Djokovic foi o grande e óbvio favorito. O sérvio sofreu apenas uma quebra de serviço, no primeiro set (sétimo game), salvou, ao todo, três break points (no terceiro set), e conquistou sete quebras no serviço de Goffin (duas no primeiro set - games oito e 10, três no segundo set - games dois, quatro e seis, e duas na última parcial - games quatro e oito.

Djokovic encerou sua partida com a vitória e 58% dos pontos gerais ganhos, fez quatro winners a menos que Goffin (que encerou com 28), mas errou menos que o belga: diferença de seis pontos (17 a 23). O número um do mundo fez ainda três aces e o mesmo número de dupla faltas, enquanto o belga ficou em quatro aces e cinco duplas faltas.

Djokovic buscará uma vaga na final de Wimbledon, onde terá a chance de defender o título na grama sagrada, com o espanhol #33 Roberto Bautista Agut, que venceu o #26 Guido Pella por 3 sets a 1. Bautista, assim como Novak, só perdeu um único set no Major até então.