Medvedev domina Tsitsipas em Melbourne e chega à segunda final de Slam da carreira

Na manhã desta sexta-feira (19), o russo #4 Daniil Medvedev derrotou o grego #6 Stefanos Tsitsipas em duelo válido pela semifinal do Australian Open, com parciais de 6/4, 6/2 e 7/5, em 2h09. Com essa vitória, o russo de 25 anos chegou à sua segunda final de Slam na carreira.

O primeiro set começou bastante equilibrado, mas logo no quinto game, Medvedev conseguiu sua primeira quebra na partida. O russo não deu nenhuma oportunidade para o grego devolver a quebra sofrida e venceu o set por 6/4.

No segundo set, o russo começou melhor e logo no terceiro game quebrou o serviço do Tsitsipas. Medvedev seguiu sem dar chance nos seus games de serviço e ainda conseguiu mais uma quebra de serviço no sétimo game. O russo confirmou seu serviço logo depois para vencer o set por 6/2.

Medvedev seguiu melhor no terceiro set e logo no primeiro game já conseguiu quebrar o grego e abrir vantagem. Dessa vez, Tsitsipas conseguiu devolver a quebra no sexta game, deixando tudo empatado. Mas no décimo primeiro game, Medvedev conseguiu outra quebra e logo depois confirmou seu serviço para vencer o set e a partida.

Com a campanha em Melbourne, Medvedev ultrapassa Dominic Thiem e assume a terceira colocação do ranking da ATP, sua melhor marca na carreira. Caso vença o título, o russo sobe para o segundo lugar, deixando Rafael Nadal para trás.

Na final, Medvedev enfrenta o sérvio #1 Novak Djokovic, que bateu nas semifinais o qualifier russo #114 Aslan Karatsev. O sérvio tem pequena vantagem no confronto direto, com quatro vitórias em sete partidas.