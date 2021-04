Krejcikova bate Teichmann em Dubai e faz maior final de simples da carreira

A evolução da #63 Barbora Krejcikova em torneios de simples foi coroada nesta sexta-feira (12) com a vaga à decisão no WTA 1000 de Dubai. A ex-número 1 de duplas bateu a #54 Jil Teichmann com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h45, e vai à final sem perder nenhum set. Este foi o segundo confronto entre as duas, e a segunda vitória da tcheca.

Esta já era a melhor campanha de ambas as tenistas em torneios da série WTA 1000. Com o avanço às semifinais, Teichmann sobe 15 posições no ranking e alcança o 39º posto - sua melhor posição anterior era a 52ª.

Pentacampeã de Slams em torneios de duplas, Krejcikova, desde o ano passado, vem conseguindo bons resultados em simples. Esta foi apenas sua segunda participação em torneios da série WTA 1000 - ela havia caído na estreia em Montreal 2018. Ela vai subir no mínimo para a 37ª posição do ranking com a campanha até a decisão - a melhor marca anterior era o #59. Caso seja campeã, ela entra no top 30.

Esta será sua segunda final na carreira de Krejcikova em simples - ela perdeu para Kiki Bertens em Nuremberg 2017. A tcheca eliminou duas campeãs de Roland Garros em sua campanha até no Dubai Tennis Championships - Jelena Ostapenko e Svetlana Kuznetsova - e vai ter mais uma pela frente na decisão.

A adversária de Krejcikova será a #16 Garbiñe Muguruza, que vem de vitória sobre a #18 Elise Mertens com parciais de 6/4 e 7/6(5).