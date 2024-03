Dmitry Popko, 267º do mundo, conquistou, neste domingo, o título do Circuito Banco BRB/ENGIE de Tênis Profissional apresentado por Sudesb Open. O evento foi o primeiro de tênis do circuito mundial masculino, com pontos no ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, realizado na cidade de Feira de Santana (BA), na academia Smash. O torneio teve premiação total de US$ 25 mil (cerca de R$ 125 mil). O principal favorito, o cazaque267º do mundo, conquistou, neste domingo, o título do Circuito Banco BRB/ENGIE de Tênis Profissional apresentado porO evento foi o primeiro de tênis do circuito mundial masculino, com pontos no ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, realizado na cidade de Feira de Santana (BA), na academia Smash. O torneio teve premiação total de US$ 25 mil (cerca de R$ 125 mil).

Harrison Adams por 2 sets a 0 com um duplo 6/4 em jogo realizado na quadra central da Academia Smash. Esta é a quarta conquista de Popko na temporada, onde levantou os demais três canecos nos Estados Unidos e vinha de duas finais na Argentina e no Recife (PE) nas últimas semanas. Ele soma agora 26 títulos na carreira. Adams havia derrotado na semana dois brasileiros favoritos, Pedro Sakamoto, cabeça de chave 2, e Mateus Alves, quarto pré-classificado. Popko derrotou a surpresa do evento, o americanopor 2 sets a 0 com um duplo 6/4 em jogo realizado na quadra central da Academia Smash. Esta é a quarta conquista de Popko na temporada, onde levantou os demais três canecos nose vinha de duas finais na Argentina e no Recife (PE) nas últimas semanas. Ele soma agora 26 títulos na carreira. Adams havia derrotado na semana dois brasileiros favoritos, Pedro Sakamoto, cabeça de chave 2, equarto pré-classificado.

"Jogo mais duro foi nas quartas, com quatro horas, estava calor hoje também, foi uma final dura também, mas um pouco mais curto. Importante essa conquista que poderei subir no ranking e disputar grandes torneios", resumiu Popko.

Duda Catharino, presidente da Federação Bahiana de Tênis e um dos organizadores do evento. "Foi uma grande semana, primeira vez de Feira de Santana recebendo um torneio internacional profissional, uma grande oportunidade para os jogadores baianos de disputarem o qualifying e chave principal adquirindo experiência e brasileiros marcando seus primeiros pontos no ranking como o paraense Joaquim de Almeida. Agradecemos o apoio da academia Smash assim como a Confederação Brasileira de Tênis, grandes parceiros do tênis, e nosso Deputado Zé Neto que viabilizou o projeto para a realização deste e de outros eventos", destacoupresidente da Federação Bahiana de Tênis e um dos organizadores do evento.

O evento teve atletas de onze países (Brasil, Tunísia, Cazaquistão, Alemanha, EUA, Chile, França, Colômbia, Peru, Paraguai e Argentina).