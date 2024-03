Allan Oliveira, número 12 do mundo, natural de Santos (SP), finalizou sua preparação na Arena Ibirapuera, em São Paulo, de olho para começar a nova temporada a partir desta sexta-feira, 22, com o BT 200 de Foz do Iguaçu (PR), evento com premiação de US$ 15 mil e mais de 200 pontos no ranking.

O atleta passou, em janeiro, por procedimentos de aplicação de ácido hialurônico no joelho com Dr. João Paulo Cortez, após a lesão sofrida no local no final da temporada passada, e também do PRP (Plasma Rico em Plaquetas) no mesmo local. Desde fevereiro vem realizando sua pré-temporada que começou na primeira semana na Itália, em Ravenna, onde nasceu o Beach Tennis, ao lado do novo técnico, o italiano Michele Folegatti.

Os ajustes finais foram feitos na capital paulista para o novo ano que será com novo parceiro, o francês Mathieu Guegano, 11º colocado. Os dois já jogaram juntos no BT 400 de St. Georges De Didonne, na França, ano passado, onde foram vice-campeões. A dupla atuará junta também nos torneios BT 400 de Balneário Camboriú (SC), a partir do dia 28, na sequência o Pure Beach, BT 400 de Marechal Deodoro (AL), na primeira semana de abril, o Sand Series de Ribeirão Preto e o BT 400 de Petrolina (PE).

"Estou muito focado nos treinos, evoluindo a cada dia e não vejo a hora de voltar a competir. Muito feliz com essa minha nova fase junto com o Folegatti na equipe e espero bons resultados com o Guegano", disse o atleta patrocinado pela Heroes, Banco BRB, Arena Ibirapuera e Agência Acelera One.