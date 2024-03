Foram definidos, nesta quarta-feira, os últimos classificados para a fase de oitavas de final do Maceió Summer Open de Tênis, primeiro torneio internacional profissional realizado em solo alagoano desde 1992. A competição é disputada nas quadras de saibro cobertas do Jaraguá Tênis Clube, clube dos mais tradicionais com mais de 100 anos de existência. O torneio do circuito mundial de tênis tem premiação total de US$ 25 mil e conta pontos no ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais e faz parte do Circuito Banco BRB/ENGIE de tênis profissional.

Segundo principal favorito ao troféu, Daniel Silva passou pelo mineiro João Loureiro por 6/2 6/1 e irá enfrentar o brasileiro João Ceolin que derrotou o colombiano Juan Osorio por 6/7 (8/6) 7/5 2/1 e retirada. De origem humilde, o brasiliense Paulo Saraiva venceu batalha de 3h15min contra o chileno Nicolas Valdes por 3/6 6/2 7/6 (7/2) . ele chegou a fazer uma vaquinha virtual no ano passado para se manter no circuito. Saraiva irá medir forças contra o jovem Nicolas Oliveira, de 17 anos, que se tornou o quarto brasileiro nascido em 2006 a se garantir no ranking da ATP após bater o francês Rayane Oumaouche por 6/3 4/6 4/1 e abandono. Agora, Oliveira, João Fonseca, Gustavo Almeida e Pedro Rodrigues são os jogadores com esta marca e o Brasil só perde para a França que tem cinco tenistas ranqueados.

A quinta-feira define os classificados para as quartas de final com todas as oito partidas começando a partir das 13h. Dos 16 classificados, 12 são brasileiros. O evento vai até o domingo, 24, com atletas de oito países. Além do Brasil, estão representados a Argentina, Chile, Colômbia, Peru, França, Rússia e Estados Unidos.

Resultados desta Quarta-Feira (20/03):

(1) Mateus Alves (BRA) x (Q) Gabriel Tumasonis (BRA) - em andamento

(2) Daniel Silva (BRA) 2x0 João Loureiro (BRA) 6/2 6/1

(5) Harrison Adams (EUA) 2x0 Petr Iamachkine (PER) 6/3 6/3

(7) Paulo Saraiva (BRA) 2x1 Nicolas Valdes (CHI) 3/6 6/2 7/6 (8/6)

(WC) Nicolas Oliveira (BRA) venceu Rayane Oumaouche (FRA) 3/6 6/4 4/1 abandono

(Q) Paul Valsecchi (FRA) 2x0 (LL) Luis Britto (BRA) 6/3 6/4

João Ceolin (BRA) venceu Juan Osorio (COL) 6/7 (8/6) 7/5 2/1 abandono

(Q) Enrique Bogo (BRA) 2x1 Gabriel Sidney (BRA) 3/6 6/4 6/3

Confrontos de Oitavas de Final:

(1) Mateus Alves (BRA) ou (Q) Gabriel Tumasonis (BRA) x (Q) Paul Valsecchi (FRA)

(Q) Enrique Bogo (BRA) x (5) Harrison Adams (EUA)

(3) José Pereira (BRA) x (WC) Laelson Rodrigues (BRA)

(8) Quentin Folliot (FRA) x (WC) Gustavo Almeida (BRA)

Rafael Tosetto (BRA) x Jefferson Wendler (BRA)

(4) Igor Gimenez (BRA) x Benjamin Fernandez (CHI)

(7) Paulo Saraiva (BRA) x (WC) Nicolas Oliveira (BRA)

(2) Daniel Silva (BRA) x João Ceolin (BRA)

O Maceió Summer Open de Tênis faz parte do Circuito Banco BRB/ENGIE de Tênis Profissional. A competição tem o patrocínio da TPH Engenharia, Placic, Macelog, Banco BRB e Engie. O Hotel Oficial é o Hotel Tambaqui. O evento tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Alagoana de Tênis.