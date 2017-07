Djokovic bate Monfils, é campeão em Eastbourne e se fortalece para Wimbledon

Neste sábado (01), ocorreu o último dia de jogos válidos pelo ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. Na final da chave principal de simples da competição, o sérvio Novak Djokovic – cabeça de chave número um da competição – enfrentou o francês Gael Monfils – 16º colocado no ranking da ATP.

Depois de uma hora e 17 minutos em quadra, o natural de Belgrado, na Sérvia, saiu vencedor por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4.

Este foi apenas o terceiro título no ano de Djoko, sendo sua terceira final. “Nole” chegou à decisão no primeiro torneio do ano - o ATP 250 de Doha, no Catar - e foi campeão ao bater o escocês Andy Murray. Mais recentemente, foi finalista do Masters 1000 de Roma, na Itália, porém acabou derrotado pelo alemão Alexander Zverev.

Com os pontos conquistados nesta semana, Novak segue na quarta posição do ranking mundial. Na próxima segunda-feira (03), estará com 6055 pontos, atrás do suíço Stan Wawrinka, do espanhol Rafael Nadal e do escocês Andy Murray, que defende o título em Wimbledon.

Na semifinal, Djokovic passou pelo jovem russo Daniil Medvedev em sets diretos, por duplo 6/4, em uma hora e 23 minutos em quadra. Já Monfils derrotou seu compatriota Richard Gasquet por dois sets a um, com parciais de 6/2 6/7 e 7/6.

Devido à má fase vivida atualmente, o sérvio decidiu alterar seus planos e atuar em um torneio antes do terceiro Grand Slam do ano, Wimbledon. “Essa será minha primeira viagem a Eastbourne, ouvi ótimas coisas do torneio. Estou ansioso para ajustar meu jogo na grama antes de Wimbledon” afirmou.

O ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, ocorreu entre os dias 23 de junho e primeiro de julho. O torneio serviu como preparação para o terceiro Grand Slam da temporada - Wimbledon - que ocorre entre os dias 10 e 18 de junho. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.