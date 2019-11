Resultado Corinthians Taubaté pela decisão do Paulista Masculino de Vôlei (2-3)

Ficamos por aqui com a transmissão de Corinthians 2x3 Taubaté. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Até a próxima!

TAUBATÉ TETRACAMPEÃO PAULISTA!

(Foto: Divulgação / Taubaté)

Corinthians vice-campeão paulista de vôlei 2017!

(Foto: Duda Bairros/ Corinthians-Guarulhos)

Próximo compromisso do Taubaté é pela Supercopa de Vôlei. Na quarta-feira (11), o tetracampeão paulista enfrenta o Sada Cruzeiro, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza (CE), às 19h (de Brasília).

Já no sábado (14), os taubateanos estreiam na Superliga Masculina de Vôlei 2017/2018, diante do SESC-RJ, fora de casa.

O Corinthians, por sua vez, volta à quadra no próximo sábado (14), para enfrentar o Sada Cruzeiro, pela estreia da Superliga Masculina. A partida será disputada no Ginásio Parque São Jorge, em São Paulo (SP), às 20h.

“É começo de temporada, mudaram algumas peças, mudou o técnico, mas a gente tá montando o nosso time, independente do jogo, como ele está nós temos a mentalidade de sempre ficar junto, se manter concentrado e não largar o osso de jeito nenhum, nunca desistir”, disse Wallace ao canal SporTV.

"O projeto começou há três meses atrás, conseguimos três finais, não gostamos de perder, o Corinthians não gosta de perder, mas se olharmos que há três meses atrás não existia ginásio, não tinha vôlei no Corinthians eu fico feliz. No jogo melhoramos em relação ao primeiro jogo, nossa virada de bola funcionou, mas contra um time desses você não pode errar”, comentou o líbero Serginho ao canal SporTV.

Taubaté vence Corinthians no tie-break e conquista o quarto título consecutivo do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei.

TAUBATÉ TETRACAMPEÃO PAULISTA!

12/15 BOLA DE SOLÉ NÃO VOLTA! O TAUBATÉ É TETRACAMPEÃO PAULISTA!

12/14 Corinthians saca na rede. Match Point para o Taubaté.

11/13 Agora sim Rivaldo consegue virar.

10/13 LUCARELLI FECHA A PORTA PARA O RIVALDO!

10/12 Wallace, em diagonal. Taubaté se recupera.

10/11 RIAD, DE NOVO ELE! TIMÃO ESTÁ VIVO!

9/11 Riad coloca pra baixo.

8/11 OTÁVIO NA BOLA DE MEIO! TAUBATÉ A QUATRO PONTOS DO TRETA!

8/10 Lucarelli falha e Timão encosta.

7/10 Saque viagem de Rafael vai para fora.

6/10 Rodrigo Ribeiro saca na rede.

6/9 Virada de bola sensacional de Igor. Timão no jogo!

5/9 Luizinho erra o saque.

5/8 Solé salta atrasado e não consegue pegar bola de Igor.

4/8 Lucarelli coloca pra baixo, no fundo da quadra.

4/7 Wallace fica no bloqueio de Luizinho.

3/7 PONTO DE SAQUE DE OTÁVIO!

3/6 Otávio larga o braço e amplia a vantagem.

3/5 Em jogada pelo meio de rede, Luizinho coloca pra baixo.

2/5 Riad saca na rede.

2/4 Bola de Fábio bate no bloqueio e sai.

1/4 Bolão de Wallace no fundo de quadra.

1/3 Bola em diagonal. Taubaté na frente.

1/2 Dante fica no bloqueio de Mineiro.

0/2 Mineiro pra fora.

0/1 Dante marca o primeiro do tie-break.

O Corinthians precisa vencer o tie-break e o Golden set para ficar com o título.

Jogaço de vôlei na final do Paulista Masculino. Wallace cresceu nos momentos decisivos e colocou o Taubaté a um set do tetracampeonato.

24/26 Pancada de Wallace, a bola não volta. Taubaté empata o jogo!

24/25 Saque de Sidão vai pra fora.

24/24 Mineiro salva o set.

23/24 Alan Patrick entra só para sacar, mas a bola toca na rede. Set point do Taubaté.

23/23 Timão empata.

22/23 Bola de Solé toca no Serginho e sai.

22/22 Mineiro, na diagonal.

21/22 Solé, pelo meio, coloca o Taubaté na frente.

21/21 Bola de Mineiro bate no bloqueio e sai.

20/21 Toque na rede do Corinthians.

20/20 BLOOOOCK DE MINEIRO EM CIMA DE WALLACE! EMPATE DO TIMÃO!

19/20 Luizinho diminui vantagem taubateana.

18/20 Mineiro joga para fora. Jogadores reclamam de toque na rede de Otávio, mas a bola já tinha caído.

18/19 Saque de Rivaldo fica na rede.

Corinthians empata, e técnico do Taubaté, Daniel Castellani, pede tempo.

18/18 Wallace fica no bloqueio.

17/18 Pancada de Fábio não volta.

16/18 Wallace, chamando a responsabilidade, vira mais uma.

16/17 Bola boa de Dante bate em Serginho e sai.

16/16 Bloqueio de Wallace vai para fora.

14/16 Rapha faz ótimo levantamento e Wallace marca no contra-ataque.

14/15 Serginho não consegue buscar a bola de Solé.

14/14 Mineiro ignora a presença do bloqueio e deixa tudo igual.

13/14 Wallace explora o bloqueio do Timão e marca.

13/13 Solé, em jogada pelo meio de rede.

13/12 Atacando pela diagonal, Wallace deixa na rede.

12/12 Otávio, tudo igual.

12/11 Luisinho pelo meio. Ponto do Timão.

11/11 Bola de Otávio toca no bloqueio e cai.

11/10 Wallace pra fora.

10/10 Taubaté empata.

10/9 Erro de Solé.

9/9 Após bom rally, Solé coloca pra baixo.

Sidão em quadra!

9/8 Lucarelli, pancada na rede. Ponto do Corinthians.

8/8 Riad na rede.

8/7 Mineiro, pela diagonal.

7/7 Bola do Taubaté pra fora.

6/7 Riad, ataque forte, mas pra fora.

6/6 Solé, pelo meio. Tudo igual.

6/5 Falha de recepção do Lucarelli, e a bola e Dante toca na rede.

5/5 Luizinho, de largadinha e a bola cai.

4/5 Lucarelli vira bola na quadra do Timão, sem chances para defesa.

4/4 Rodrigo, em sua especialidade: bola de segunda.

3/4 Lucarelli, boa bola.

3/3 Luizinho deixa tudo igual.

2/3 Bola de Riad não passa.

2/2 Bola na saída de rede. Ponto do Alvinegro.

1/2 Solé deixa o bloqueio na saudade.

1/1 Timão vira em diagonal.

0/1 Bola fora de Rivaldo.

Corinthians precisa vencer mais um set para conseguir a vitória no tempo regulamentar e forçar o set de desempate. Já o Taubaté, precisa vencer o quarto set para forçar o tie-break e tentar conquistar o título no tempo normal.

25/21 BLOQUEIO DO TIMÃO PARA FECHAR O SET!

24/21 Toque na rede do bloqueio do Timão.

24/20 Solé fica no bloqueio de Luisinho.

23/20 Corinthians se aproximando da vitória.

22/20 Saque na rede de Riad.

22/19 Lucarelli entra firme na diagonal e marca.

21/18 Rivaldo, por cima do bloqueio.

20/18 Corinthians saca na rede.

20/17 Mineiro, na entrada de rede. Corinthians abre vantagem de três pontos perto do fim.

19/17 Rodrigo Ribeiro, de segunda, vira para o Timão.

18/17 Wallace supera bloqueio do Corinthians.

18/16 PONTAÇO DO TIMÃO!

17/16 Luizinho vira para o Corinthians.

16/15 Wallace, em diagonal.

16/14 Wallace fica no bloqueio triplo do Timão.

15/14 Rapha, de frente para o Wallace, erra o levantamento.

14/14 Saque de Lucarelli na rede.

13/14 Bola de Lucarelli explorando o bloqueio.

13/13 Riad, pelo meio, pancada e pinto do Timão.

12/13 Wallace, boa bola na diagonal.

12/12 Otávio saca pra fora.

11/12 Pancada de Rivaldo pra fora.

11/11 Virada de rede de Lucarelli.

11/10 Wallace pisa muito na linha. Corinthians na frente.

10/10 Saque de Dante direto pra fora. Tudo igual.

9/10 Rodrigo se desequilibra e também toca na rede.

9/9 Rapha toca na rede. Empate do Alvinegro.

8/9 Dante pra fooora! Timão encosta de novo.

7/9 Toque na rede do bloqueio do Taubaté.

6/9 Mineiro fica no bloqueio de Wallace.

5/7 Luizinho!! Olha a recuperação do Corinthians!

4/7 Fábio aparece e coloca no chão para o Timão.

3/7 Taubaté amplia vantagem.

3/6 Bola dora de Wallace.

2/6 Wallace deixa de largadinha, a bola pega no bloqueio de Fábio e vai fora.

2/5 Walllace deixa a bola cair.

1/4 Largadinha do Lucarelli.

1/3 Otávio vira mais uma.

1/2 Lucarelli fica no bloqueio.

0/2 Invasão de Rodrigo.

0/1 Otávio pelo meio. Ponto dos visitantes.

VAMOS PARA O TERCEIRO SET! VALE O TÍTULO!!!

19/25 Taubaté fecha o segundo set. Recuperação incrível!

19/24 BLOCK DE OTÁVIO!

19/23 Taubaté aumenta a vantagem.

19/22 Erro do Taubaté.

18/21 DANTEEE! PONTAÇO!

18/20 Saque do Lucarelli vai para fora.

17/20 Wallace, em diagonal. Boa bola.

17/19 Mineiro, em diagonal, reduz a vantagem do Taubaté.

16/19 Gabriel pisa na linha. Taubaté abre três de vantagem.

16/18 Rivaldo enche o braço, mas a bola vai pra fora.

16/17 Rivaldo fica no bloqueio de Solé.

16/16 Bola fora do Corinthians.

16/15 Rafael saca para fora.

15/15 Taubaté empata.

15/14 Corinthians na frente novamente

14/14 Riad mais uma vez erra o saque.

14/13 Wallace fica na rede.

13/13 Timão também fica na rede.

13/12 Solé na rede.

12/12 Wallace, bola boa na paralela.

12/11 Corinthians na frente de novo.

11/11 Riad pra fora. Jogo empatado.

11/10 Bloqueio do Taubaté.

Agora o pedido de tempo é do técnico do Timão.

11/9 Bola fora de Mineiro.

11/8 Solé, pelo meio, marca para o Taubaté.

11/7 Wallace não passa na parede do Timão.

10/7 Lucarelli diminui para o Taubaté.

10/6 Boa bola de Wallace, de mão trocada.

10/5 BLOQUEIO DE LUIZINHO.

9/5 Lucarelli, na diagonal.

9/4 De novo ele, Fábio, no corredor.

8/4 Boa virada de bola de Fábio, do Timão.

7/3 Riad também fica na rede.

6/3 Saque de Wallace na rede.

6/2 Bola do Otávio bate do bloqueio e sai.

6/1 Contra-ataque do Corinthians com Fábio, na paralela.

Pedido de tempo de Daniel Castellani, técnico do Taubaté.

5/1 Ataque de Otávio pra fora.

4/1 Mineiro define de cheque.

3/1 Ataque na diagonal. Ponto de Wallace.

3/0 ACEEEE DO TIMÃO! RODRIGO RIBEIRO.

2/0 Mineiro coloca no chão.

1/0 Riad marca para o Timão.

SEGUNDO SET EM ANDAMENTO!

25/21 Mineiro define a vitória do Corinthians no primeiro set.

24/21 Saque na rede do Corinthians.

24/20 PANCADA DE RIVALDO! SET POINT PARA O TIMÃO!

23/20 Toque na rede do bloqueio do Timão.

23/19 Rivaldo, de novo ele. Largadinha e ninguém chega.

22/19 Riad saca para fora.

22/18 Bola boa do Timão, FÁBIO!

21/18 Rafael entra para sacar, Serginho falha e é ponto do Taubaté.

21/17 Mineiro devolve a gentileza.

21/16 Saque pra fora de Lucarelli.

20/15 Mineiro, explorando a diagonal.

19/15 Rivaldo, é ponto do Timão.

18/14 Bola de Lucarelli, explorando o bloqueio.

18/13 Fábio, na diagonal, bola no fundo.

17/13 Rapha marca para o Taubaté.

Mais um pedido de tempo do técnico Castellani.

17/12 Lucarelli fica no bloqueio de Luizinho.

16/12 Taubaté também erra no saque. Bola fica na rede.

15/12 Riad saca pra fora.

Cartão amarelo para o técnico Daniel Castellani, do Taubaté.

15/11 Fábio fecha a porta e Taubaté não passa

14/11 DANTE! É DO TAUBATÉ!

14/10 Rivaldo, com bola na diagonal, marca para o Timão.

13/10 Taubaté diminui.

13/9 Dessa vez Rodrigo erra o saque.

13/8 RODRIGO, DE SAQUE!

12/8 Wallace fica no bloqueio de Rodrigo Ribeiro.

11/8 Lucarelli, na diagonal, marca mais um.

11/7 Invasão de rede do Taubaté.

10/7 Levantamento de Rodrigo e Rivaldo marca na saída de rede.

9/7 Rapha, de segunda, diminui para o Taubaté.

Pedido de tempo do Taubaté.

9/6 TOCO DE FÁBIO! A FIEL VAI À LOUCURA!

8/6 Saque de Tande na rede

7/6 Ponto do Taubaté.

7/5 Fábio boa bola pelo meio.

6/5 Pancada de Otávio. Ponto do Taubaté!

6/4 Dante pra fora. Ponto do Timão.

5/4 Blooock do Timão.

4/4 Toque na rede do Taubaté. Luizinho, do Timão tocou na rede, mas árbitro não viu

3/4 Rivaldo diminui para o Timão

2/4 Wallace marca na paralela

2/3 Bola pra fora de Lucarelli.

1/3 Rogério Mineiro fica no bloqueio.

1/2 Toque na rede do Riad

1/1 Rogério Mineiro. Ponto do Timão



0/1 Primeiro ponto da decisão é do Taubaté.

VAI COMEÇAR A DECISÃO! VALE TÍTULO!

Equipes em quadra. Times perfilados para execução do Hino Nacional Brasileiro.

Jogadores do Timão no aquecimento.

Com apoio da #Fiel, os jogadores do Corinthians-Guarulhos aquecem neste momento na Ponte Grande. Às 21h começa com transmissão do SporTV 2. pic.twitter.com/d52truJTG6 — Corinthians (@Corinthians) 7 de outubro de 2017

CORINTHIANS X TAUBATÉ

Boa Noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora tudo sobre o jogo Corinthians x Taubaté ao vivo no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos. Fique conosco!

Fala, Professor! “Nós fizemos um bom jogo na primeira final, mas agora teremos uma decisão novamente, é preciso deixar a vitória de lado e entrar para jogar nosso melhor voleibol e ganhar deles. Sabemos que o jogo será muito difícil, com a torcida deles apoiando, e eles precisando de uma vitória a todo custo. Nosso time está tranquilo, e o foco é em entrar, errar pouco e conquistar essa vitória. Estamos trabalhando para corrigir os erros, e apresentar sempre um jogo de alto nível, do começo ao fim”, disse o treinador do Taubaté, Daniel Castellani.

CAMPANHA DO TAUBATÉ!

Atual tricampeão paulista, o Taubaté estreou na competição vencendo o Itapetininga por 3 sets a 1. O Alviazul terminou a primeira fase com a quarta melhor campanha, tendo conquistado cinco triunfos e três derrotas. Já reforçado de Wallace, Lucarelli, Otávio e Thales, nas quartas de final passou pelo Itapê. Já mas semifinais, o Taubaté derrubou a invencibilidade do Sesi-SP e chegou à decisão pela quarta vez consecutiva.

CAMPANHA DO CORINTHIANS!

Um dos estreantes na competição, o Timão teve o debute que todo iniciante deseja: vitória por 3 a 1 sobre o Atibaia. O Alvinegro encerrou a fase classificatória na terceira colocação, com seis vitórias e apenas duas derrotas. Nas quartas, passou facilmente pelo São José. O maior desafio aconteceu na semifinal. O Timão venceu o primeiro jogo diante do Campinas. No entanto, acabou superado por sets diretos na partida de volta, o que fez com que a classificação fosse decidida no set de desempate. Mesmo atuando fora de casa, o Alvinegro venceu o set decisivo e conquistou a vaga para disputar a primeira final de campeonato.

HISTÓRICO! Corinthians e Taubaté se enfrentaram apenas duas vezes na história. O retrospecto conta com uma vitória para cada lado. Na fase classificatória, o Timão venceu por 3 a 0, enquanto que a equipe do Vale do Paraíba levou a melhor no primeiro jogo da final por 3 sets a 1.

O Corinthians tem o líbero Serginho como principal nome. Além do multicampeão pelo Brasil, o time guarulhense ganhou um trunfo para a decisiva partida. O central Sidão, que vinha se recuperando de uma cirurgia feita no ombro direito há mais de um ano, entrou por um minuto no primeiro jogo da final.A expectativa é de que o meio de rede possa ajudar ainda mais no segundo duelo. Riad é outra boa opção.

Jogando em casa, o Timão vai tentar reverter a vantagem do Taubaté, que venceu o jogo de ida por 3 sets a 1. Vitória do Alvinegro Paulista por qualquer quantidade de sets força o Golden Set.

Nomes da Seleção Brasileira como Lucarelli, Rapha, Wallace, Otávio e Thales fazem parte da equipe taubateana.

Vencedor das últimas três edições, o Taubaté está a um passo, ou melhor, a uma vitória do tetracampeonato. A equipe do Vale do Paraíba aposta na força de seu elenco para conquistar o quarto título seguido.

Confira a crônica do primeiro jogo: Taubaté vence Corinthians e fica perto do tetra no Paulista de Vôlei

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Acompanhe os principais lances do jogo Corinthians x Taubaté, válido pela decisão do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. As equipes se enfrentam na noite deste sábado (7), às 21h (de Brasília), no Ginásio Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos. Fique conosco nesta transmissão!