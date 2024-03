El Leverkusen derrotó al Friburgo (2-3) y encadena ya 38 partidos sin perder. Quince partidos le separan de ganar un título esta temporada en la que optan al triplete para poner fin a 31 años sin títulos. Su próximo objetivo es es el Hoffenheim y posteriormente las semifinales de la DFB-Pokal ante el Fortuna Düsseldorf.

Cinco partidos después el Friburgo vuelve a perder en casa, eso sí luchando y pudiendo conseguir el empate hasta el final. Hasta el momento buena temporada de 'los buitres', aunque con esta derrota se alejan a siete puntos de los puestos europeos. Su próximo rival es el Borussia M'gladbach al que intentarán vencer tras dos derrotas consecutivas.

Bajas

Los locales han llegado al encuentro sin Maximilian Eggestein, quién ha cumplido sanción al ver la semana pasada la quinta amarilla, Daniel-Kofi Kyereh por una lesión en la rodilla, Noah Weisshaupt con un golpe y Kenneth Schmidt por un desgarro abdominal.

Mientras que el Die Werkself tenía las bajas ya conocidas de Arthur por una tendinosa y del punta nigeriano Victor Boniface por una lesión en la ingle, a ellos se les ha sumado la de Jonas Hofmann, que se tuvo que retirar a la media hora de juego en la Europa League.

Aire fresco para el Leverkusen

Tras la histórica remontada en la Europa League, el técnico español ha introducido hasta 7 cambios en el once inicial, Kovar, Kossounou, Tapsoba, Andrich, Hofmann, Adli y Borja Iglesias dejaron su lugar a Hrádecký, Stanišić, Tah, Palacios, Grimaldo, Hložek y Schick.

Estos cambios le dieron oxígeno al equipo, que tan sólo le bastaron dos minutos para adelantarse en el marcador con un pase de Grimaldo que recibió Wirtz, se abrió hueco entre Ginter y Hofler y batió a Atubolu con un gran disparo al palo largo.

Fuente: X del Bayer Leverkusen

Partido 'loco'

Aunque empató, casi de inmediato, el Friburgo, en el 10', Ritsu Doan tiró una pared con Höler y sorprendió a Hrádecký con un disparo seco, al palo corto, cuando Tah trataba de encimarle. Pudo adelantarse el Friburgo en el 24', pero la volea de Röhl se marchó fuera.

En cambio el Bayer Leverkusen, no perdonó: segundo tiro entre los tres palos y segundo gol. Colaboró Atubolu, el portero local se lió en su intento de interceptar un pase de Wirtz sobre el desmarque de Grimaldo y dejó un balón muerto que Adam Hložek lo empujase al fondo de la red. Y justo antes del descanso, rozaron el tercero después de que Palacios robase la cartera a Höler y conectase un disparo entre las piernas de Atubolu, que el meta sacó con muchísimos apuros.

Fuente: X del Friburgo

Mucha clase

Como en el inicio del partido, el equipo de Xabi Alonso salió del vestuario con hambre de victoria y rápidamente se vio recompensado por medio de Schick quien, a pase de Frimpong, puso el interior del pie para anotar un auténtico golazo con el balón tocando en los dos postes, imposible para el portero rival. Diez goles suma el checo este curso y tres han llegado en los últimos cuatro días.

Dominaba, sin agobiar, el Leverkusen, que pudo sentenciar en el 58' por medio de Grimaldo. Sin embargo, el golpeo con el exterior del ex de Barcelona y Benfica salió rozando el poste.

Foto de la celebración del delantero checo / Fuente: X del Bayer Leverkusen

Todavía les quedaba algo por decir...

Los tres puntos parecían en el bote cuando, casi de la nada, Yannik Keitel se sacó el 2-3 del Friburgo en el 79'. Recibió en el área, conectó un latigazo con el que Hrádecký no acertó a despejar y el propio Keitel recogió el rechace para marcar.

Grimaldo, nuevamente, rozó el gol en el 79'. Su centrochut no llegó a tocar Wirtz y se estrelló en el poste. Xabi Alonso quiso asegurar los tres puntos y dio entrada a Nathan Tella, Robert Andrich y Tapsoba.

Foto de los aficionados visitantes desplazados / Fuente: X del Bayer Leverkusen

Jugadores destacados

Sin ninguna duda, el mejor jugador del encuentro ha sido Florian Wirtz, que abrió la lata. Por los locales, los jugadores más desequilibrantes fueron Yannik Keitel y el punta Lucas Höler. En los visitantes también destacaron Nathan Tella y Patrik Schick que parece haber recuperado la forma.

Estadísticas

Los locales tuvieron 36% de posesión de balón y realizaron un total de 10 remates siendo 4 de ellos a portería. Además, tuvieron a su favor 2 córneres, hicieron 13 faltas y Noah Atubolu hizo 4 paradas. En total recorrieron 117 kilómetros.

Mientras que por parte de los visitantes, estos mantuvieron el 64% de la posesión, chutaron 18 veces y 7 fueron a puerta. Lanzaron 8 córneres, hicieron 6 faltas, Hrádecký paró 1 disparo. Corrieron 120 kilómetros a lo largo de los 90 minutos.

Declaraciones

Tras la finalización del partido hablaron Simon Rolfes, "Es importante que todo el mundo se mantenga sano durante las próximas dos semanas y trabaje para volver a estar en forma".

"Jugamos para ganar y ha sido divertido. Creo que siempre puedes mejorar en cada partido y ese es mi objetivo. Es difícil juzgarte a ti mismo y lo que puedes hacer mejor. Pero tenemos un buen entrenador que puede ayudarme con eso"dijo Florian Wirtz.

Por parte del delantero checo, "Los últimos partidos fueron un poco agitados, pero lo hicimos muy bien. También estoy feliz con mi gol. Jeremie lo hizo muy bien para mí, el resto fue un poco de suerte. Sólo quería golpear bien la pelota y no pudo entrar mejor".

Y el entrenador del Friburgo, ""Desafortunadamente, también tengo que decir: cuando un equipo como Leverkusen juega aquí, no necesita todas las decisiones 50:50 para sí mismo. Eso no es posible, no fue justo. Se lo dije al árbitro y le digo eso aquí también" y "En este momento estamos encajando demasiados goles cuando no defendemos lo suficientemente bien".

Ficha técnica

SC Friburgo: Atubolu, Christian Günter, Manuel Gulde, Matthias Ginter (62' Lienhart), Kiliann Sildillia, Hofler, Merlin Röhl (76' Yannik Keitel), Grifo (62' Florent Muslija), Ritsu Doan, Sallai (62' Gregoritsch) y Lucas Höler (76' Maximilian Philipp).

Bayer 04 Leverkusen: Lukáš Hrádecký, Hincapié, Jonathan Tah, Stanišić, Alejandro Grimaldo, Exequiel Palacios (90' Tapsoba), Granit Xhaka, Jeremie Frimpong (83' Nathan Tella), Florian Wirtz, Adam Hložek (83' Robert Andrich) y Patrik Schick (76' Amine Adli).

Estadio: Europa-Park Stadion.

Asistencia: 34.700 espectadores.

Árbitros: Harm Osmers, Robert Kempter, Thorben Siewer, Patrick Schwengers, Felix Zwayer y Christian Fischer.

Cartulinas amarillas: 72' Nicolas Hofler

Goles: 0-1 (2' Florian Wirtz) 1-1 (10' Ritsu Doan) 1-2 (40' Adam Hložek) 1-3 (53' Patrik Schick) 2-3 (79' Yannik Keitel)