Alonso y Hamilton, compañeros y rivales

Senna y Prost en McLaren, Villeneuve y Pironi en Ferrari, Jones y Reutemann en Williams, Vettel y Webber en Red Bull, Hamilton y Rosberg en Mercedes... y Fernando Alonso y Lewis Hamilton en McLaren.

Sin duda, la rivalidad entre pilotos del mismo equipo, es algo 'común' dentro de las parrillas de la Fórmula 1, sin embargo, existen límites que el equipo, como encargado de ambos pilotos, tiene que saber controlar y gestionar para que lo que suceda en la pista no salga de ella.

Dos pilotos prometedores

FERNANDO ALONSO

El piloto ovetense llegaba a una escudería McLaren completamente comprometida con el mundial y con posibilidades muy altas de hacerse con el título individual y grupal.

Los dos años anteriores había sido campeón total con Renault, relevando del poder a un Schumacher que, realmente, no pudo batir al joven piloto español.

El doble campeón del mundo estaba en un momento de forma imparable, y decidió cambiar de aires y unirse al equipo de Woking para seguir consiguiendo títulos, pero esta vez en un programa con un plan más ambicioso y, sobre todo, más a largo plazo.

LEWIS HAMILTON

En 1998, McLaren y Mercedes, en conjunto, contrataron a la joven promesa inglesa del mundo del motor, añadiéndolo a su prometedor Programa de Jóvenes Pilotos de McLaren.

Lewis demostró su valía y su potencial en la Fórmula Renault 2.0 de Inglaterra, donde salió campeón. Lo mismo hizo con la Fórmula 3 Euroseries y la GP2 Series.

Sin duda, un currículum que, para un equipo inglés como McLaren, y con un asiento libre en sus filas, encajaba a la perfección.

De esta manera, Ron Dennis, jefe de la escudería por aquel momento, contaría con un piloto experimentado que le daría, muy seguramente, el campeonato de pilotos, y un joven piloto inglés que, además, le serviría como promesa a largo plazo en un futuro.

Sin duda, la idea era increíble, pero una cosa es la teoría, y otra la práctica.

Hamilton en GP2 Series / @Wikipedia

Un año para olvidar

La temporada 2007 comenzó de manera natural y tranquila en el equipo inglés, con la mirada puesta en un campeonato que, si nada raro ocurría, iba a terminar muy seguramente en sus vitrinas.

En la primera carrera en Australia, Kimi Raikkonen se impuso por delante de los dos pilotos de McLaren, que quedaron segundo y tercero. Sin duda, un inicio prometedor de un joven Lewis Hamilton. Sin embargo, Fernando marcó, desde el primer momento, la línea que Lewis no tenía que sobrepasar, dejando claro que era él quien quedaba por delante.

En la segunda cita del calendario, la Fórmula 1 viajó hasta Malasia, donde Fernando se llevó la primera victoria con el equipo inglés. Le siguieron Lewis Hamilton, de momento siempre por detrás del piloto español, y Kimi Raikkonen con su Ferrari.

Ya se habían descontado 2 Grandes Premios de los 17 que había ese año, y el dominio de McLaren estaba bastante claro. En Baréin, Lewis Hamilton superó por primera vez a Fernando, que no pudo subir al podio mientras su compañero de equipo quedó en la segunda posición.

De momento, y desde fuera, las cosas parecían normales dentro de la escudería de Ron Dennis. Sin embargo, el siguiente Gran Premio, el de España, sería la última carrera en la que Fernando y Lewis se tratasen como compañeros de equipo, y no como rivales de diferentes escuderías.

El podio fue completado por Felipe Massa en primera posición, Lewis Hamilton en segunda, y Fernando Alonso en tercera.

Victoria de Fernando en 2007 / McLarenF1

MÓNACO

El 27 de mayo de 2007, pilotos y escuderías viajaron al principado de Mónaco para disputar uno de los Grandes Premios más especiales de la temporada. Sin embargo, para la escudería McLaren sería el comienzo de una guerra interna completamente descontrolada.

Fernando Alonso consiguió la pole, ganó la carrera y se llevó la vuelta rápida, es decir, un fin de semana perfecto para el piloto ovetense.

Sin embargo, al cruzar la línea de meta, comenzaría una guerra contra Lewis y la propia escudería que, seguramente, nadie querría haber empezado.

Durante las últimas vueltas de la carrera, Fernando comenzó a tener problemas en los neumáticos y tuvo que bajar el ritmo y gestionarlos para poder llegar al final sin problemas, y Lewis Hamilton, que era segundo, se acercaba muy rápidamente por detrás.

McLaren intervino, y le dijo por radio a Lewis que no peleara con Fernando, que las posiciones iban a quedar así. Al piloto inglés eso no le sentó nada bien, pero es que además, al subir al podio, a Fernando le dieron a entender que la carrera la tendría que haber ganado su compañero de equipo y no él.

La FIA tuvo que intervenir, puesto que McLaren declaraba no haber favorecido a Alonso, sin embargo Lewis estaba convencido de que sí.

Sin duda, los dos pilotos abandonaron el Gran Premio con un sabor de boca muy amargo por la situación interna que se estaba creando.

Victoria en Mónaco / McLarenF1

En el siguiente Gran Premio, Lewis Hamilton ganó su primera carrera en la Fórmula 1 en Canadá, mientras que Fernando Alonso no subió al podio.

En Estados Unidos, la séptima cita del calendario, Lewis volvió a ganar, con un Fernando Alonso pisándole los talones.

Más tarde, en Francia, Ferrari comenzaba a beneficiarse la pelea interna del equipo McLaren, y se llevó el primer y el segundo puesto de la carrera, con Lewis en tercera posición.

Pasaron las carreras y, aunque la tensión entre Fernando y Lewis cada vez era más grande debido al acercamiento del final del campeonato, y a la posibilidad de llevarse el título después de todo lo vivido, las cosas parecían estar en una extraña calma, al menos desde fuera.

En Gran Bretaña Raikkonen se llevó la victoria, seguido de Fernando y de Lewis. En Nürburgring, Fernando volvía a lo más alto del podio, seguido de Massa y de Webber con su Red Bull.

Sería, de nuevo, un precedente demasiado tranquilo para lo que se viviría en el siguiente Gran Premio.

Los McLaren en 2007 / McLarenF1

HUNGRÍA

Esta vez no necesitamos esperar a las últimas vueltas de la carrera para saber qué pasó exactamente entre Lewis y Fernando, sino que ya en los últimos minutos de la clasificación, la tensión entre ambos pilotos saltaría por los aires.

Hamilton salió a pista por delante de Fernando, a pesar de que el equipo le había pedido que le dejara pasar pues, en cada carrera, se turnaban para que uno liderase la clasificación. Este era el turno de Fernando.

Al piloto español no le sentó nada bien este gesto del rookie inglés, y en el siguiente pit stop previo a la última vuelta clasificatoria, estuvo más tiempo retenido 'de lo normal'.

Tras eso, a Hamilton no le dio tiempo a cruzar la línea de meta a tiempo, y no pudo marcar un tiempo competitivo.

A Fernando Alonso le sancionaron, dejándole en la sexta posición. Con esto, Lewis escaló hasta la segunda casilla de salida para la carrera.

Lewis Hamilton además, declaró que la sanción era demasiado leve. El piloto inglés se hizo con la victoria de esa carrera, pero las caras en el equipo no eran, precisamente, de celebración.

Ron Dennis estaba ahora enfrentado tanto con Fernando como con Lewis por su nefasta gestión interna, y aún quedaban 7 Grandes Premios por disputar.

Victoria de Hamilton / McLarenF1

En los siguientes Grandes Premios, Ferrari se hizo con el poder absoluto. La escudería italiana aprovechó la rotura interna de McLaren y se lanzó de lleno a por el campeonato.

Algo que irritaba más aún a todo McLaren, si eso era posible.

Fernando quedó tercero por detrás de los Ferrari, para después ganar en Italia seguido de su compañero de equipo. En Spa, se volvió a repetir el podio de Turquía, con los Ferrari dominando y Fernando en tercera posición.

En Japón, Lewis volvió a la senda ganadora, seguido de un joven Kovalainen con su Renault y de Raikkonen con su Ferrari.

En China, Fernando se interpuso en el podio entre los dos Ferrari, con un Raikkonen que apuntaba hacia su primer mundial.

En la última carrera, en Brasil, Raikkonen certificó su título de campeón de la Fórmula 1, al acabar por delante de Massa, su compañero de equipo, y de Fernando, que se despidió de McLaren en la última entrega con un tercer puesto.

Finalmente, el campeonato de pilotos quedó de la siguiente manera:

1º Kimi Raikkonen - 110 puntos

2º Lewis Hamilton - 109 puntos

3º Fernando Alonso - 109 puntos

4º Felipe Massa - 94 puntos

1º Ferrari - 204 puntos

2º BMW Sauber - 101 puntos

3º Renault - 51 puntos

11º McLaren Mercedes - 0 puntos

McLaren, además, fue sancionado por un caso de espionaje ese mismo año, en el que el propio Ron Dennis llegó a dudar de si Fernando Alonso era el responsable de las filtraciones a equipos como Ferrari o Renault. 100 millones de dólares y todos los puntos de ese campeonato fueron el castigo impuesto por las autoridades a la escudería inglesa que, sin duda, vivó un antes y un después en el peor año de su historia.

Ron Dennis abandona McLaren / @F1

Finalmente, durante esos meses de compañeros de equipo, Fernando y Lewis se llevaron la victoria en 8 de los 17 Grandes Premios.

Alonso ganó en cuatro ocasiones y subió al podio doce veces. Terminó por delante de su compañero de equipo 7 veces en toda la temporada.

Hamilton, por su parte, ganó las mismas veces que Fernando, y subió las mismas ocasiones al podio, pero en carrera quedó por delante de su compañero en 10 ocasiones.

Al final de la temporada 2007, empataron a puntos con 109, pero Hamilton fue el subcampeón de la edición por delante del piloto español porque el inglés tuvo más segundos puestos que Fernando.

Declaraciones

Durante este año, y muchos posteriores, Fernando, Ron Dennis y Lewis, entre otros, han sido preguntados en varias ocasiones por estos acontecimientos.

MARC PRIESTLEY, MECÁNICO DE MCLAREN:

"Como mecánico o ingeniero, quieres ganar el Mundial igual que los pilotos. Teníamos la oportunidad de hacerlo al estar en el coche del actual campeón del mundo. Fernando era nuestro hombre para lograr grandes resultados".

"Y es que, todos los mecánicos e ingenieros se peleaban para trabajar en el box de Fernando. No querían trabajar con Hamilton porque no esperaban nada de él"

"Fue una gestión nefasta de los pilotos, del equipo, de la gente de al rededor... Todo eso provocó esta gran división del equipo. Por eso no logramos ganar el Mundial. Teníamos el coche, los pilotos y las personas en el equipo".

Alonso y Hamilton / @F1

MATT BISHOP, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE MCLAREN EN 2007:

"Ron era una persona muy ordenada. Tenía una obsesión con la limpieza. Odiaba que alguien Bdelante de él cualquier tipo de fruta. Te pedía que la pusieras en un plato y unos cubiertos para comértela. Y un día, llegó Fernando con un melocotón gigante, se sentó junto a Dennis y le hincó el diente, dejando que el jugo le corriera por la barbilla".

"Fernando es un gran piloto de carreras y también es muy inteligente y sabe lo que tiene que hacer en cada momento".

FERNANDO ALONSO:

"Esa temporada no fue bien gestionada por nuestros jefes. Éramos jóvenes, inmaduros. Éramos muchas de las cosas que no somos ahora, y necesitábamos una ayuda de la dirección que no recibimos."

"No podía continuar con McLaren, un equipo con los ojos totalmente puestos en un lado del garaje. Ron tras la penúltima carrera en China: “Nuestra carrera no es con Massa, es con Fernando”. Cuando tu equipo dice eso, no puedes continuar".

“Ahora no somos amigos, pero es cierto que en 2007 la rivalidad subió a un nivel superior. Pasábamos mucho tiempo juntos y empezamos a notar que había esta fricción, había tensión, nos jugábamos el mundial en cada carrera".

“En la reunión del equipo veía su telemetría, sus cámaras onboard y veía que su coche subviraba y él en la reunión se quejaba para que el equipo no pudiera desarrollar un coche que nos fuese bien a los dos. Cada uno miraba para lo suyo”.

“Éramos jóvenes, inmaduros, y teníamos un jefe que no supo controlar la situación. Esto con otros jefes como Flavio o Stroll no hubiese pasado. Teníamos demasiado control y nadie nos daba un aviso serio”.

“Se va a quedar bajo llave lo que pasó en el 2007 porque incluso yo lo he borrado, tendría que hacer mucha memoria para ir a los detalles. La mayor culpa la tuvimos Hamilton y yo”.

LEWIS HAMILTON:

"Nunca tuve problemas personales con Fernando. Creo que fue más un problema de gestión de equipo. Nos pusieron en una situación complicada. Fuera de pista solíamos jugar al NBA 2K o lo que fuera".