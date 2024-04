Ferrari parecía tener todo a su favor para devolver al piloto alemán a lo más alto de la Fórmula 1, pero el motor del Ferrari 248 no acompañó a esa hazaña.

Un campeonato de ensueño

Tras el primer año victorioso del piloto de Renault, Fernando Alonso, 2006 comenzaba con mucha esperanza en la escudería francesa, pero siempre con cautela por el increíble nivel de Michael Schumacher y Ferrari.

Dieciocho grandes premios fueron testigo de grandes batallas en la pista de dos de las leyendas del deporte.

En la primera carrera, Bahrein, Fernando Alonso comenzó ganando el Gran Premio, dejando claras sus intenciones de cara al título mundial.

En la segunda ronda, Malasia, Fisichella fue el encargado de llevarse el Gran Premio, prueba definitiva del gran momento de forma de la escudería francesa Renault.

Tras Malasia llegó Australia, y Fernando Alonso volvió a subir al primer escalón del podio cerrando tres carreras consecutivas para el R26.

Podio Bahrein 2006 / @Wikipedia

Tras eso, Michael Schumacher fue el encargado de dar un golpe sobre la mesa en el mundial de pilotos, dejando claro al piloto español que no le pondría las cosas fáciles. Se llevó la victoria en San Marino, y posteriormente en el Gran Premio de Europa.

Con cinco citas tachadas en el calendario, las siguientes cuatro, el Gran Premio de España, Mónaco, Silverstone y Canadá se los llevó el piloto de Renault. Sin duda, una racha de victorias que le ponía muy de cara el mundial de ese año.

Después, la 10ª cita, la 11ª y la 12ª fueron de Michael, que se llevó el trofeo a primer clasificado en Estados Unidos, Francia, y en su Gran Premio natal.

Sin duda, la lucha entre ambos estaba más que igualada.

Tras eso, los siguientes dos Grandes Premios fueron ganados por Button y Massa, en Hungría y Turquía respectivamente, dejando de lado el duopolio de Fernando y Schumacher.

Las cosas se volvían algo complicadas, pues el piloto alemán se hizo, también, con los siguientes Grandes Premios. Italia y China sucumbían ante Ferrari y, con una superioridad notable, parecía que el campeonato caería del lado del coche rojo.

Además, Fernando Alonso llevaba ya 7 Grandes Premios sin ver la victoria.

Victoria Michael Schumacher / @F1

Entonces, la Fórmula 1 viajó a Japón para disputar la 17ª entrega del campeonato. Suzuka marcaría en gran medida, el campeón de la temporada 2006 de la categoría reina del motor.

Michael Schumacher llegaba como primer clasificado por contar con más victorias, con 116 puntos.

Segundo, Fernando Alonso con otros 116 puntos. Sin duda, ambos pilotos vivirían uno de los finales de temporada más igualados de la historia de la competición.

El Gran Premio de Japón

En la clasificación, el Ferrari de Massa y Schumacher ya daba indicios de su potencial de cara a esas dos últimas pruebas que le quedaban a la temporada.

El piloto brasileño se llevó la pole position con un tiempo de 1:29.599, dos décimas del segundo clasificado, su compañero de equipo Michael Schumacher.

Después, Ralf Schumacher con el Toyota, seguido, también, por su compañero de equipo Jarno Trulli.

Fernando Alonso fue quinto, por delante de Fisichella. Sin duda, esas seis décimas que le había metido el Ferrari de Schumacher no eran buena noticia para el piloto español que, en principio, no no contaba ni con posibilidades de subirse al podio.

Felipe Massa con Ferrari en 2006 / @F1

LA CARRERA

En la tercera vuelta de la carrera, el piloto alemán se hizo con el liderato de la parrilla, poniendo las cosas aún más complicadas para Alonso y su R26.

Fernando, mientras tanto, había dejado atrás a Jarno Trulli, y se había colocado cuarto, aún lejos de su máximo rival.

La carrera continúo sin sobresaltos, Fernando llegó a la segunda posición tras una fe incansable de conseguir la victoria en Japón, pero Schumacher tenía una distancia propia de Max Verstappen hoy en día.

Todo parecía vendido cuando, en la vuelta 37 de carrera el motor del Ferrari del piloto alemán se paró. Schumacher acababa de salir de boxes, y una vez en pista, una nube blanca tapó la vista trasera del Ferrari 248 por primera vez en la temporada.

Schumacher en el Ferrari de 2006 / @F1

Fernando Alonso ocupaba el liderato, y su máximo rival estaba fuera de combate. Así, piloto ovetense consiguió la victoria número 15 de su carrera en la Fórmula 1, y la que le daría en Brasil el bicampeonato.

Sin duda, una metáfora muy realista la del piloto alemán que, con el abandono, prácticamente decía adiós a sus posibilidades de conseguir el título mundial número 8 para su vitrina, y que dejaba paso a las nuevas generaciones, a un Fernando Alonso que tenía mucho que demostrar en la categoría reina.

Además, si Schumacher ganaba la carrera, habría conseguido, independientemente del resultado del Gran Premio final, su octavo título mundial, pues Fernando Alonso solo podría empatarle en caso de ganar la última carrera, pero el destino quiso que el piloto ovetense saliese más que reforzado del país nipón.

Tras la victoria de Fernando y el abandono de su rival, Alonso llegaba a Brasil con 126 puntos, por 116 de Michael. El resto, historia.

Victoria de Alonso en Suzuka 2006 / @Wikipedia

Fernando Alonso, siempre agradecido con Suzuka siempre agradecido con Suzuka

El piloto ovetense ha dejado claras en muchas ocasiones que el circuito japonés es uno de sus favoritos, ya sea por la trazada o por los recuerdos que le trae de años pasados.

"Ganar en un circuito tan especial era algo que quería desde siempre. Además, por como fue la victoria, la carrera, el abandono de Schumacher, el final de temporada..."

"Adelantarle y ver su retirada fue una sensación de justicia. Veníamos de la cosas injustas, y aquella victoria en Suzuka fue uno de los recuerdos más felices para mí."

En pocos días, el piloto de Aston Martin volverá a subirse, de nuevo, a un coche de carreras para afrontar las curvas de uno de los circuitos más míticos del calendario, donde siempre ha dejado momentos para el recuerdo.