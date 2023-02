Ante el Ferroviario en el Kempes

En uno de los últimos partidos de este domingo, la T recibirá a las 21:30 en el Mario Alberto Kempes, con el objetivo de extender aún más la racha de dos victorias, luego de que la semana pasada venciera en suelo cordobés al conjunto dirigido por el Negro Ibarra por dos tantos contra uno, luego de los goles de Michael Santos y del Equi Fernández en contra para Talleres y el descuento de Luca Langoni para Boca.

Por su parte el conjunto santiagueño viene de caer por la mínima en la fecha pasada, en condición de local, ante Belgrano luego de un gol de Pablo Vegetti a cuatro minutos del final. Con respecto al presente campeonato el Ferroviario se encuentra en la vigésimo sexta posición con una unidad, luego de un solo empate y dos derrotas.

El partido que se llevará a cabo este domingo a las 21:30 en suelo cordobés será transmitido por la señal de ESPN Premium y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina como juez principal del encuentro y la terna arbitral formada por Damián Espinoza como asistente 1, Walter Ferreyra como asistente 2 y Nahuel Viñas como cuarto árbitro. Mientras que, en el VAR, estarán: Héctor Paletta y Mario Ejarque.

De no repetir el equipo que jugó la fecha pasada, los cambios que el entrenador albiazul podría hacer de cara al choque con Central Córdoba de Santiago del Estero serán dos, ambos en la zaga defensiva: Lucas Suárez ya recuperado de la lesión de fractura de costilla sufrida a principios de años por lo que podría ingresar por Juan Gabriel Rodríguez y el otro sería en el lateral izquierda ya que Juan Carlos Portillo si bien cumplió con creces su papel en el partido anterior no se encuentra en plenitud física por lo que en su lugar iría desde el arranque el chileno Vicente Fernández. Mientras que, Nicolás Pasquini el último de los refuerzos de la T aún no esta en condición para meterse entre los concentrados.

Ficha del Partido

La probable formación de Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Gabriel Rodríguez o Lucas Suárez y Juan Carlos Portillo o Vicente Fernández; Rodrigo Villagra y Alán Franco; Ramón Sosa, Rodrigo Garro y Francisco Pizzini; Michael Santos.

Director Técnico: Javier Gandolfi.

La posible formación de Central Córdoba de Santiago del Estero: Marcos Ledesma; Brian Blasi, Fabio Pereyra, Gustavo Canto y Marcel Benítez; Mauro Pittón y Enzo Kalinski; Ciro Rius, Brian Farioli y Lucas Gamba; Facundo Castelli.

Director Técnico: Leonardo Madelón.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

TV: ESPN Premium.

Hora de inicio: 21:30.