Todo listo para el debu"T"

Con plantes casi completamente renovados, la T y el Rojo debutarán en el actual campeonato de la Liga Profesional, este sábado cuando la pelota comience a rodar en el Mario Alberto Kempes desde las 19:15.

El juez principal del encuentro será Hernán Mastrángelo, quien estará acompañado por la siguiente terna arbitral: Miguel Savorani como asistente 1, Diego Martín como asistente 2 y Andrés Gareano como cuarto árbitro. Mientras que, en el VAR estarán Nazareno Arasa y Diego Romero.

Ambos conjuntos buscarán mejorar la campaña realizadas en el 2022 que si bien lograron mejorar su performance en el último torneo del año, esto no les permitió clasificar a alguna de las copas Internacionales de este año.

Las caras nuevas de la T

Para este campeonato el conjunto cordobés sumó a los centrales Juan Gabriel Rodríguez (ex Rosario Central) y Juan Carlos Portillo (ex Unión de Santa Fe que también puede jugar de lateral izquierdo o volante defensivo), a los extremos Valentín Depietri (ex Fortaleza de Brasil), Ramon Sosa (ex Gimnasia de la Plata) y David Zalazar (ex Argentinos Juniors), al delantero Nahuel Bustos (que volvió al club a préstamo luego de su paso por el Girona y Sao Pablo) y el lateral izquierdo Franco Saavedra (ex Tigre).

Aunque es posible que se sume un lateral por la izquierda más ante la posible salida de Ángelo Martino que es pretendido por Newell´s y Racing.

Las caras nuevas en el Rojo

Por su parte el conjunto de Avellaneda a parte del director técnico –llegó Leandro Stillitano en lugar de Julio César Falcioni– sumó 11 jugadores: el volante Kevin López de Quilmes, el lateral derecho Luciano Gómez proveniente de Argentinos Juniors, el lateral izquierdo Damián Pérez (Arsenal), el arquero Rodrigo Rey (libre de Gimnasia), el delantero Martín Cauteruccio (libre de Aldosivi), el extremo Mauricio Cuero (libre de Banfield), el volante Agustín Mulet de Vélez, el punta Matías Giménez de San Martín de San Juan, el mediocampista Baltasar Barcia de Rentistas de Uruguay y el defensor Cristián Báez (libre de Rosario Central).

Ficha del Partido

Posibles Formaciones

Talleres: Guido Herrera; Julio Buffarini, Gastón Benavídez, Juan Rodríguez y Ángelo Martino; Rodrigo Villagra y Alan Franco; Nahuel Bustos o Valentín Depietri, Rodrigo Garro y Francisco Pizzini; Michael Santos.

Director Técnico: Javier Gandolfi.

Independiente: Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Sergio Barreto, Joaquín Lazo o Edgar Elizalde y Ayrton Costa; Sergio Ortíz y Agustín Mulet; Tomás Pozzo, Juan Cazares y Rodrigo Márquez; Matías Giménez.

Director Técnico: Leandro Stillitano.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

TV: ESPN Premium.

Hora: 19:15.