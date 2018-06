Roberto Martínez elogia equipe da Bélgica após goleada, mas destaca pontos para melhora

Com a vitória por 5 a 2 sobre a Tunísia na manhã desse sábado (23), a Bélgica atingiu seis pontos no Grupo G e garantiu a classificação para a próxima fase do Mundial da Rússia.

Roberto Martínez, treinador da seleção Belga, concedeu coletiva após o jogo, ele elogiou a equipe da Tunísia e alertou que seu time ainda precisa melhorar.

"Foi um jogo que se encaixou em nosso estilo. A Tunísia tentou vencer desde o começo. Deixaram alguns jogadores no um contra um. Aproveitamos as oportunidades, mas foi diferente do Panamá. Ainda estamos crescendo. Tem coisas que podemos fazer melhor. Não ficamos com a bola como poderíamos. Poderíamos controlar melhor. Mas nos entendemos bem na frente. Ainda estamos em processo, nada muda", disse.

O jogo trouxe algumas preocupações para o treinador, Hazard, Mertens e Lukaku saíram da partida sentindo lesão

"Vamos ver as dúvidas sobre lesões deste jogo, que são Lukaku, com uma lesão no tornozelo, Eden Hazard, que teve uma lesão na panturrilha, e Mertens, com dores no tornozelo. Tomaremos decisões em cima disso. Mas teremos muitas mudanças contra a Inglaterra", analisou o treinador.

A lesão de Lukaku, que fez dois gols na partida e atingiu a ponta da artilharia da Copa do Mundo com 4 gols ao lado de Cristiano Ronaldo, é a que mais preocupa

"Foi no ligamento externo do tornozelo no pé esquerdo. Foi uma pancada. Ele tentou seguir em campo, mas não conseguiu. Vai ser analisado e vamos saber mais em 48 horas", disse o técnico

O treinador não garantiu um time totalmente reserva para a proxima rodada, mas afirmou que dará oportunidade para outros.

"Se tivéssemos sete dias de treinamento e depois mais sete, manteria os 11. Acredito nisso, em sincronia, em antecipar movimentos. A realidade é que estamos classificados e só temos 23 jogadores. Haverá oportunidade para outros jogadores, que merecem estar na Copa do Mundo", finalizou.

A proxima partida será quinta-feira (28), contra a Inglaterra, ás 15h.