Sem Neymar, Fifa divulga lista dos indicados ao prêmio de melhor do mundo

Sem muitas surpresas, a Fifa divulgou nesta terça-feira (24) a lista com os dez finalistas na disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo da temporada 2017/2018. Novamente com a presença de Messi e Cristiano Ronaldo entre os dez, a lista ainda conta com fortes candidatos a vencer o prêmio, como Kylian Mbappé e Luka Modric. Essa é a primeira vez em seis anos que nenhum jogador brasileiro está entre os dez melhores.

Com Neymar fora da lista, essa é a primeira vez desde 2013 que o craque não irá concorrer ao prêmio. A lesão no pé direito que tirou o camisa 10 da seleção dos gramados por dois meses, foi um problema para aquele que era favorito entre os brasileiros para integrar os finalistas. Além disso, o atacante do PSG ainda teve uma atuação bastante abaixo durante a Copa do Mundo, e foi muito contestado pelo exagero em simulações de falta na competição.

Renomeada pela Fifa como “The best”, a premiação ocorrerá no dia 24 de setembro em cerimônia em Londres. Selecionados por 13 especialistas compostos por ex-jogadores e treinadores, os dez finalistas agora terão de passar por uma votação para que seja definido o vencedor.

A votação que se inicia nessa terça (24) levará em conta quatro grupos com o mesmo peso em suas escolhas. Os torcedores, que poderão votar no site da Fifa (25%); técnicos de todas as seleções (25%); capitães de todas as seleções (25%); e jornalistas selecionados pela entidade (25%).

A avaliação dos jogadores é feita com base em todas as partidas disputadas de 3 de julho de 2017 a 15 de julho de 2018, mas em ano de Copa do Mundo o que se espera é que o torneio tenha um grande peso na escolha

O longo domínio entre Cristiano Ronaldo e Messi na conquista de melhor do mundo deposita muitas expectativas pelo prêmio. Mesmo com a seleção portuguesa não indo longe no Mundial, CR7 é um forte candidato a vencer, já que conquistou a UEFA Champions League pelo Real Madrid e foi o artilheiro da competição.

A última vez em que o prêmio não ficou com o argentino ou o português foi em 2007, quando Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo. A partir daí foram cinco troféus para cada um.

Confira a lista dos 10 finalistas:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane