Klopp aprova atuação do Liverpool e destaca início de temporada: “Premier League é uma luta apropriada"

O Liverpool goleou o West Ham por 4 a 0, em Anfield, pela estreia da equipe na Premier League. Com gols de Daniel Sturridge, Mohamed Salah e dois de Sadio Mané, os Reds começam muito bem em busca do título. Klopp aprovou o que viu em campo hoje.

O comandante dos Reds enalteceu seus jogadores e o começo do campeonato. Apesar de ter feito uma boa pré-temporada, Klopp disse que apenas na primeira rodada da Premier League poderiam ver o verdadeiro Liverpool em campo.

“Um bom começo, com certeza. Ninguém sabe exatamente o quão bem você fez ou o quanto vale sua pré-temporada. Sempre você vê as coisas na pré-temporada contra adversários diferentes e em momentos diferentes, mas agora a Premier League é uma luta apropriada e imediatamente essa é a maior mudança e então você espera que seu time esteja preparado para isso, porque você não pode testá-lo antes”, comentou.

Jurgen Klopp também elogiou a atuação de Naby Keita, que chegou ao Liverpool nesta temporada e já está usando a camisa 8, que estava vaga desde a saída do ídolo Steven Gerrard.

“Absolutamente um bom desempenho, claro. Naby está presente porque ele é um ótimo jogador de futebol e eu disse desde o início que ele está se adaptando muito rápido e tem um estilo semelhante de jogar em uma posição similar a ele em Leipzig. Ele pode jogar em diferentes posições. Então isso é muito bom. Estou satisfeito, absolutamente, mas na verdade é isso que esperávamos”, finalizou.

O Liverpool volta a campo na Premier League no dia 20, contra o Crystal Palace, no Selhurst Park, às 16h, no horário de Brasília.