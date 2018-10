Possíveis estreias e retorno de trio do PSG: A segunda rodada da Ligue 1

Depois de uma abertura de campeonato com partidas bastante disputadas e muitos gols, a Ligue 1 se prepara para mais emoções neste final de semana entre as equipes da elite do futebol francês.

O confronto que abre a segunda rodada é entre Reims e Lyon, nesta sexta-feira (17), às 15h45. Já o encerramento acontece no próximo domingo (19), com o duelo entre Olympique de Marseille e Nimes, às 16h.

Surpresa na estreia, Reims recebe o Lyon para manter regularidade

A primeira rodada do Campeonato Francês foi ótima para as equipes de Stade Reims e Lyon. Os vermelho e brancos, recém-promovidos a primeira divisão, estrearam com uma grande vitória sobre o Nice, fora de casa, por 1 a 0. Já os Les Gones fizeram o primeiro jogo em casa e bateram o Amiens por 2 a 0.

Agora, ambos os times se enfrentarão em busca de manter a boa fase no torneio em jogo que será realizado no estádio August Delaune, às 15h45 desta sexta-feira (17). Os Rouges terão força total para o encontro. A única incógnita para o treinador David Guion é a condição física do lateral Tristan Dingome, que sofreu um estiramento no primeiro jogo. No outro lado, já há três baixas confirmadas: Antony Lopes, Nabil Fekir, Kenny Tete e Marçal. O goleiro português está suspenso, enquanto os outros dois se recuperam de lesão e não viajaram.

Provável XI (Reims): Mendy; R. Metanire, Fontaine, Abdellhamid, Konan; A. Romao, Marvin Martin, Chavalerin; Doumbia, Chavarrin, Oudin.

Provável XI (Lyon): Gorgelin; Léo Dubois, Marcelo, Morel, F. Mendy; Aouar, Tousart, N'Dombele; M. Depay, Traoré, Mariano Diaz.

Em momentos distintos, PSG e Guingamp se enfrentam com novidades

Atual campeão da Ligue 1, o Paris Saint-Germain estreou com uma vitória acachapante sobre o Caen por 3 a 0. Por outro lado, o EAG não passou nem perto de comemorar na primeira rodada, perdendo por 2 a 1 para o Saint-Etienne. Em momentos distintos, os dois times se confrontam no próximo sábado (18), ao 12h, no Roundourou.

Ainda em ritmo de pré-temporada, o time do técnico alemão Thomas Tuchel tenta arrumar sua casa. Nesta quinta-feira (16), o clube francês anunciou o zagueiro Thilo Kehrer, ex-Schalke 04, como novo reforço para o restante da temporada. O jovem de 21 anos já está disponível para estrear com a camisa dos parisienses diante do Guingamp.

O Guingamp deve ter algumas novidades para o jogo contra o time da capital francesa. A primeira delas é Rodelin, atacante de 28 anos que foi contratado do Caen. Outra mudança é a entrada de Didot no lugar do sul-africano Phiri. Já o PSG está próximo de ter seu trio de estrelas no ataque novamente. Neymar atuou contra o Caen, mas Mbappé e Cavani podem retornas nesta rodada. O francês, campeão do mundo, treinou normalmente, no entanto, o uruguaio é a principal dúvida, já que se recupera de uma lesão sofrida na Copa do Mundo.

Provável XI (EA Guingamp): K. Johnsson; Ikoko, Kerbrat, P. Rebocho, Didot; Eboa Eboa, Coco, Benezet, Ludovic Blas; N. Roux, Rodelin.

Provável XI (PSG): Buffon; Dagba, Thiago Silva, Marquinhos, Nsoki; L. Diarra, Rabiot, Lo Celso; Di María, Neymar, Mbappé.

Monegascos e Dogues prometem bom duelo na disputa pelas primeiras colocações

Monaco e Lille chegam a segunda rodada com vitórias pelo mesmo placar em seus debutes na liga. Rouges e Lillois bateram Nantes e Rennes, respectivamente, por 3 a 1. Agora, as duas equipes, que estão momentaneamente entre os quatro primeiros colocados, procuram largar na frente. O confronto acontece neste sábado (18), ás 15h, no estádio Louis II.

O Lille passou maus bocados na última temporada, mas agora procura se reerguer e mistura juventude com experiência. O clube anunciou recentemente as contratações de José Fonte, Celik e Loic Remy. Mas do trio, apenas o lateral turco estreou. Enquanto no lado monegasco, apesar da expectativa da estreia de Golovin, o técnico português Leonardo Jardim já confirmou que o russo está fora. Subasic, Raggio e Adama Traoré também são desfalques.

Provável XI (Monaco): D. Benaglio; Grandsir, Glik, Jemerson, A. Barreca; Tielemans, Aholou, Rony Lopes, Pelé, Mboula; Falcao.

Provável XI (Lille): Maignan; Soumaoro, K. Dabila, José Fonte; Çelik, Thiago Mendes, Xeka, Ballo-Touré; Nicolas Pepe, Benzia, El Ghazi.