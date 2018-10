Em jogo repleto de gols bonitos, Internazionale vence PSV de virada fora de casa

Pela segunda rodada da Uefa Champions League, a Internazionale bateu o PSV de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira (3). Jogando fora de casa, no Philips Stadion, os italianos começaram perdendo após Pablo Rosario marcar um belo gol. Porém, Nainggolan e Icardi, com dois tentos, ajudaram a remontada nerazzurri.

Com a vitória, o time de Milão chega a 6 pontos, empatados com o Barcelona na liderança do Grupo B. Já os holandeses, assim com o Tottenham, seguem zerados na competição.

A Boeren volta a campo no próximo sábado (6), diante do VVV-Venlo, ás 14h45 (de Brasília), em casa, pela Eredvise. Já a Beneamata visita a SPAL no próximo domingo (7), em jogo no Estádio Paolo Mazza, ás 15h30 (de Brasília), pela Serie A.

Apostando no contra-ataque, o PSV começou em cima na Holanda e quase abriu o placar com apenas 4 minutos de jogo. Cruzamento na área, De Jong subiu e desviou. Bergwinj bateu de primeira, mas a bola subiu muito.

Os holandeses voltaram a atacar aos 20, em finalização de fora da área de Pereiro. O chute saiu fraco, porém, a defesa interista se atrapalhou ao tirar e o lance ficou em um bate rebate até que D'Ambrósio conseguiu afastar. Acuada, a Inter ensaiava uma resposta. Aos 24, Asamoah tocou para Icardi, que fez o pivô dentro da área e ajeitou para Vecino chegar batendo pra fora.

O PSV estava melhor e tinha um bom controle em campo, até que aos 26, conseguiu abrir o placar. Pablo Rosario carregou pelo meio, tocou para Lozano, que devolveu para o camisa 18. Ele arriscou de fora da área e o chute tomou um efeito incrível, estufando as redes italianas.

Com o gol sofrido, o time de Luciano Spalletti resolveu acordar pro jogo. Aos 33, D'Ambrósio levantou, Icardi se antecipou a marcação e cabeceou, mas a bola saiu raspando a trave. O argentino voltou a aparecer logo em seguida. Após cobrança de escanteio, o atacante testou pro gol e Zoet pegou sem grandes problemas.

O empate parecia maduro e Nainggolan resolveu acabar com todas as dúvidas. Depois de escanteio curto, Brozovic cruzou na área, Schwaab tirou de cabeça e a pelota ficou com Asamoah. O ganês mandou uma bomba do meio da rua, Zoet espalmou pra frente e ao tentar se recuperar, deixou a bola escapar nos pés de Icardi. Ele chutou, mas a bola bateu no defensor e sobrou para o meia belga, que finalizou de primeira, bonito, para igualar tudo aos 44 minutos.

O jogo reiniciou na etapa complementar e era tudo lá e cá, mas a Inter começava a gostar do jogo. Porém, o primeiro lance de perigo foi do PSV. Gaston Pereiro passou por dois marcados, chutou forte e mandou na trave direita de Handanovic. Aos 58, lançamento de D'Ambrósio desde o campo defensivo para Icardi. O artilheiro dominou já tirando a bola do goleiro e só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes. Virada italiana na Holanda.

Os nerazurri não recuaram e mantiveram a pressão. Quando o relógio marcava 69 minutos, Asamoah cruzou pelo lado esquerdo e Icardi, mais uma vez ganhando no alto, testou nas mãos do arqueiro. O PSV não deixou barato. Aos 79, Malen protagonizou um lindo lance. O camisa 15 finalizou de bicicleta e Handanovic, com uma mão, foi buscar a bola em uma ótima defesa.

O placar foi sendo administrado até o fim e a partida terminou com triunfo italiano na Holanda.