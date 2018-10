Com Mark Uth e retorno de trio, Joachim Löw anuncia convocação da Alemanha

<p>Nesta sexta-feira (5), o técnico da <strong>Seleção Alemã</strong>, <strong>Joachim Low</strong>, anunciou os convocados para a disputa da <strong>Liga das Nações</strong>, novo torneio da <strong>UEFA</strong>. Com algumas novidades e volta de jogadores importantes, a lista foi divulgada pela <strong>DFB</strong> (Federação Alemã de Futebol):</p> <p><strong>Goleiros:</strong> Manuel Neuer (<strong>Bayern de Munique</strong>), Marc-André Ter Stegen (<strong>Barcelona</strong>) e Kevin Trapp (<strong>Eintracht Frankfurt</strong>).</p> <p><strong>Laterais:</strong> Joshua Kimmich (<strong>Bayern de Munique</strong>), Jonas Hector (<strong>Koln</strong>) e Nico Schulz (<strong>Hoffenheim</strong>).</p> <p><strong>Zagueiros:</strong> Jerome Boateng (<strong>Bayern de Munique</strong>), Mats Hummels (<strong>Bayern de Munique</strong>), Niklas Sule (<strong>Bayern de Munique</strong>), Matthias Ginter (<strong>Borussia Monchengladbach</strong>), Antonio Rudiger (<strong>Chelsea</strong>) e Thilo Kehrer (<b>PSG</b>).</p> <p><strong>Meio-campistas: </strong>Julian Brandt (<strong>Bayer Leverkusen</strong>), Kai Harvetz (<strong>Bayer Leverkusen</strong>), Leon Goretzka (<strong>Bayern de Munique</strong>), Marco Reus (<strong>Borussia Dortmund</strong>), Leroy Sané (<strong>Manchester City</strong>), Sebastian Rudy (<strong>Schalke 04</strong>) e Toni Kross (<strong>Real Madrid</strong>).</p> <p><strong>Atacantes:</strong> Thomas Muller (<strong>Bayern de Munique</strong>), Timo Werner (<strong>RB Leipzig</strong>) e Mark Uth (<strong>Schalke 04</strong>).</p> <p>A principal novidade entre os chamados é <strong>Mark Uth</strong>. O atacante dos <em>azuis reais</em> chegou nesta temporada em seu novo clube e tem agradado os torcedores. Ele já havia sido convocado para a seleção da Alemanha, mas para jogos com a categoria Sub-21.</p> <p>Joachim Low também promoveu os retornos de <strong>Jonas Hector</strong>, <strong>Kevin Trapp</strong> e <strong>Sebastian Rudy</strong>. O primeiro surpreendeu ao pedir dispensa da seleção na última convocação, mas de acordo com o jogador, isso se deu por que naquele momento, ele não se sentia bem para jogar por seu país. Já os outros voltam a campo depois de se recuperaram de lesões.</p> <p>A Alemanha entra em campo no dia 13 de outubro, sábado, diante da <strong>Holanda</strong>, ás 15h (de Brasília) na <strong>Arena Amsterdan</strong>, encerrando os jogos de ida da Liga das Nações. Em seguida, no <strong>Stade de France</strong>, a equipe germânica enfrenta os atuais campeões do mundo, a <strong>França</strong>, no dia 16, ás 13h55 (de Brasília).</p>