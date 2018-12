Sancho cala Veltins Arena e Borussia Dortmund bate Schalke 04 no Revierderby

Neste sábado (8), o Revierderby movimentou a Alemanha pela décima quarta rodada da Bundesliga. Vivendo momentos distintos na liga até o momento, Borussia Dortmund e Schalke 04 fizeram um clássico de tirar o fôlego na Veltins Arena com o time aurinegro saindo de campo com a vitória por 2 a 1.

O gol saiu de forma rápida na Veltins Arena, mas a felicidade não foi dos donos da casa. Logo aos 7 minutos, Delaney abriu o placar para os auri-negros. Em falta cobrada com qualidade por Reus, o volante dinamarquês ganhou da defesa e testou pro gol pra marcar seu tento inicial com a camisa amarela e preta.

Sem sentir o baque, o Schalke ensaiou uma resposta e aos 11, teve um lance polêmico a seu favor. O atacante Burgstaller tentou dominar na área, mas a bola bateu na mão de Witsel. Os jogadores azuis-reais não recuaram ao reclamar e pediram o uso do árbitro de vídeo, ignorado pelo árbitro.

Os times mostravam intensidade, mas era o Dortmund quem estava mais tranquilo, afinal, tinha o placar a seu favor e precisava adminstrá-lo. O Schalke ainda teve uma baixa no primeiro tempo, após a saída de Burgstaller, lesionado, para a entrada de Mendyl.

Já a etapa complementar contou com fortes emoções e uma partida ainda mais em aberto. Aos 60, Harit recebeu bom passe, entrou na área e acabou derrubado por Reus. Após fazer a revisão no VAR, o juiz confirmou a penalidade. Caligiuri foi para a cobrança e deslocando o goleiro, empatou o confronto.

O embate era de alto nível em Gelsenkirchen e ambas as equipes não titubeavam ao ir pro ataque. Com 74 minutos, Sancho fez boa jogada pelo lado esquerdo, tocou para o inglês. O camisa 7 recebeu dentro da área e finalizou colocado para marcar o segundo das abelhas no jogo.

Aos 79, quase que o BVB amplia. Reus passou pelo lado direito, bateu forte e Fahrmann fez ótima defesa para salvar a vida dos mineradores na Veltins Arena. Momentos depois foi a vez de Raphael Guerreiro ter a chance de ouro para fazer o terceiro. O português cobrou falta com categoria e acertou a trave.

Sem conseguir estabelecer uma pressão no fim, o Schalke não teve tempo para tentar o empate e saiu derrotado do Revierderby. Com o resultado, o Borussia Dortmund se mantém na liderança, com 36 pontos, sendo nove de diferença para o segundo colocado e sem uma derrota sequer. Já o time de Gelsenkirchen segue na parte debaixo da tabela, com 14 pontos na décima terceira posição.

Ambos os times voltam campo durante a semana, pela última rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Já classificado para a fase mata-mata, o Emanuel 04 recebe a visita do Lokomotiv Moscou em casa, ás 15h55 (horário de brasília), na terça-feira (11). Também no mesmo dia e já com a vaga garantida na próxima fase, o Borussia visita o Monaco na França em busca de um primeiro lugar no Grupo E. A bola rola ás 18h (horário de brasília).