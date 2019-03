Cagliari derrota Fiorentina e abre vantagem na luta contra descenso na Serie A

Aproveitando suas chances no segundo tempo, o Cagliari bateu a Fiorentina por 2 a 1 na abertura da 28ª rodada da Serie A. Na tarde desta sexta-feira (15), o time sardo venceu por 2 a 1 com gols de João Pedro e Ceppitelli, e se afastou na zona de rebaixamento. Chiesa fez o único da Viola.

A primeira parte da partida foi pouquíssimo movimentada. O Cagliari chegou a ter gol anulado logo aos três minutos, mas no geral o equilíbrio reinou, e a Fiorentina teve ligeira superioridade na posse de bola - 51% -, mas cada time só finalizou duas vezes, uma na direção do gol, e nenhum escanteio foi cobrado.

Aos 26, Cacciatore arriscou chute forte e mandou no canto, mas Terracciano se esticou para afastar. Seis minutos depois, Pavoletti recebeu na quina da área, e chutou com perigo, perto da trave. A melhor chance da Fiorentina foi aos 37. Biraghi cruzou da esquerda, Mirallas desviou de peito e Cragno apareceu para interceptar dentro da área.

No segundo tempo, a partida foi totalmente diferente. Com muito mais ímpeto, o Cagliari dominou majoritariamente a etapa final, aproveitando-se da ausência de presença da Fiorentina no meio-campo para criar mais chances. Aos cinco, Terracciano saiu jogando muito mal com passe rasteiro para a frente da área, Pavoletti dominou e finalizou rápido, mas à direita.

Dois minutos depois, Cacciatore fez ótimo cruzamento com pé esquerdo, João Pedro apareceu na segunda trave e se lançou para a bola para fazer 1 a 0. Aos nove, Cigarini chegou a marcar um gol incrível cobrando falta de antes do meio-campo, porém Daniele Doveri anulou por ter marcado tiro livre indireto.

Stefano Pioli tentou modificar o ataque da Fiorentina com a entrada de Simeone na vaga de Mirallas, mas o efeito foi insignificante, e o Cagliari continuou melhor. Aos 19, Ionita bateu escanteio fechado, Ceppitelli desviou na pequena área, porém Terracciano estava bem posicionado e segurou.

Na segunda chance, porém, o zagueiro não desperdiçou. Aos 21, Lykogiannis bateu falta lateral, Ceppitelli subiu alto e cabeceou para ampliar a vantagem rossoblù: 2 a 0. O terceiro por muito pouco não saiu aos 29. Barella roubou bola no meio-campo, avançou pelo meio e chutou de fora da área, parando em Terracciano. No rebote, João Pedro apareceu livre, mas perdeu a chance acertando o travessão.

Como já é usual, Chiesa apareceu como único possível salvador da Fiorentina. Aos 43, o italiano recebeu grande lançamento de Gerson, avançou livre pela esquerda e tirou de Cragno para descontar - foi o décimo jogo seguido da Viola marcando gols, a maior sequência atual na Serie A. Mas foi pouco. O jovem atacante teve mais uma boa jogada aos 45, quando recebeu de Dabo, fez jogada individual e bateu com desvio, porém o goleiro casteddu segurou firme e garantiu a vitória mandante.

Com 30 pontos, o Cagliari sobe para o 14º lugar, e abre nove para o Bologna, primeiro time na zona de rebaixamento. Já a Fiorentina para em 37, na 10ª colocação, sete pontos atrás da zona de Europa League.

As equipes só voltam a campo após a parada para datas Fifa. Na sexta-feira (29), o Cagliari viaja para enfrentar o lanterna Chievo, às 16h30. Dois dias depois, no domingo (31), a Fiorentina joga no Artemio Franchi diante do Torino, às 10h.