 Internazionale vence clássico de Milão e conquista uma posição em cima do Milan

A cidade de Milão pode contemplar o clássico entre Internazionale e Milan. A Nerazzurri derrotou o Rossoneri por 3 a 2, no San Siro pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols do triunfo foram marcador por Vecino, De Vrij e Lautaro Martinez. Bakayoko e Musacchio descontaram.

O primeiro tempo começou agitado. O time da casa se viu surpreendido quando a Inter, logo aos 3 minutos, abriu o placar com Vecino após cruzamento na área rubro-negra. O placar desfavorável aos mandantes desde o inicio mudou os rumos da partida.

O Milan buscou a reação logo após o primeiro golpe sofrido. Inclusive, criou mais oportunidades que o próprio rival, muitas delas com participação de Lucas Paquetá, que foi muito ativo durante toda a partida.

Sem sucesso, nenhuma das duas equipes mudou o placar novamente antes do intervalo.

O segundo tempo reservou a maioria dos gols e das emoções da partida. A Nerazzurri começou a se equiparar aos milanistas em números de oportunidades criadas e, com boas chances, conseguiram seu segundo gol antes mesmo de seu rival marcar pela primeira vez.

Em cruzamento na medida de Politano, De Vrij subiu mais alto que toda defesa rubro-negra e cabeceou no limite da meta de Donnarumma, marcando assim, o segundo gol da Inter de Milão aos 51 minutos de jogo.

A reação do Milan não demorou e veio de forma semelhante: aos 56', Çalhanoğlu cobrou uma falta do meio-de-campo para dentro da área adversária e Bakayoko colocou a testa e cabeceou para dentro do gol defendido por Handanovic.

Se engana quem acha que a Inter abdicou do jogo e tentou apenas administrar para não correr riscos. A partida continuou tendo boas chances para os dois lados e, aos 66', a Internazionale marcou seu terceiro gol, desta vez com Lautaro Martínez cobrando pênalti sofrido Politano.

Novamente, o Milan não demorou para responder e, quatro minutos depois, aos 70', em confusão na área do adversário, Musacchio soltou uma bomba quase em cima da linha, tirando as chances de defesa adversária e marcando o segundo gol milanista.

Os mandantes ainda chegaram muito perto do empate. A partida que viria a ter 51 minutos no segundo tempo, viu aos 50, o lateral D'Ambrosio salvando o que seria o gol de empate rubro-negro, onde Cutrone chutou já tendo batido o goleiro Handanovic.

O Milan volta a campo no próximo sábado, contra a Sampdoria, fora de casa. O jogo acontece às 16h e é válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. Já a Inter de Milão recebe a Lazio no domingo, às 15h30, em partida válida pela mesma rodada e competição.

As duas equipes fecham o G-4 da Série A, sendo separadas por apenas dois pontos. A Juventus lidera com 75, seguida da Napoli com 60. A Inter, agora terceira colocada, vem com 53 pontos enquanto o Milan tem 51.