Lyon é campeão da Champions Feminina após golear Barcelona com show de Ada

Na grande final da Women's Champions League, o Lyon encarou o Barcelona pelo troféu da principal competição de clubes do futebol feminino europeu. Em Budapeste, capital húngara, a equipe francesa não tomou conhecimento das catalãs e venceram por 4 a 1, confirmando o favoritismo. Destaque para a norueguesa Ada Hegerberg, que marcou um hat-trick ainda no primeiro tempo do jogo; Marozsán também foi às redes por parte lyonnais. Oshoala foi quem descontou para o Barça.

Vareio de bola nas catalãs

Depois de eliminar o Chelsea na semifinal, o Lyon era o favorito na decisão contra as espanholas, que despacharam o Bayern de Munique. E foi com esse favoritismo que as francesas começaram o jogo tomando a iniciativa. Logo aos cinco minutos, Dzsenifer Marozsán abriu o placar após receber passe de Van de Sanden.

Quase como um replay do primeiro Van de Sanden rolou para o meio da área, mas dessa vez foi Ada Hegerberg quem bateu certeiro para ampliar aos 13': 2 a 0. Seis minutos depois, o Lyon chegou ao terceiro gol também com Ada, que recebeu passe de Majri para fazer o terceiro do time francês. O jogo era todo das francesas. Tanto que aos 30', novamente Ada Hegerberg marcou, fazendo seu hat-trick na partida com assistência de Lucy Bronze.

Depois do intervalo, o segundo tempo foi apenas de administração por parte do Lyon. Por volta dos 65', Sommer quase fez o quinto, mas a bola passou perto do travessão. Nove minutos mais tarde, Caldentey assustou a goleira francesa Bouhaddi. E aos 89', Martens deixou Oshoala na boa para fazer o gol de honra.

Campanha das campeãs

Este é o sexto título da Champions que o Lyon conquista. Antes do Chelsea nas semifinais, as francesas eliminaram o Wolfsburg nas quartas, o Ajax na oitavas e o Avaldsnes na fase de 16 avos. Na campanha de nove jogos, foram oito vitórias e apenas um empate, sendo assim campeão invicto.Além disso, a superioridade foi vista no saldo de gols, pois as o clube da França marcou 31 gols e sofreu só seis. Título incontestável!